15 accessoires parfaits pour les fans de Stranger Things

Les fans de la série Stranger Things sont parmi les plus dévoués de la culture geek. On le sait, car on en fait partie!

Question de souligner l’arrivée de la quatrième saison de la série, Pèse sur Start a déniché quelques accessoires qui seront parfaits pour votre collection Stranger Things.

Lampe Eleven

Courtoisie Amazon

Peluche Demogorgon

Courtoisie Merchoid

Tee-shirt Demogorgon Vintage

Courtoisie Merchoid

Sacoche Barb

Courtoisie Merchoid

Coussin lumières

Courtoisie Merchoid

Tasse Demogorgon

Courtoisie Merchoid

Tasse arcade

Courtoisie Merchoid

Chandail Scoops Ahoy

Courtoisie Etsy

Funko Pop Eleven saison 3

Courtoisie Funko Pop / Amazon

Tasse Billy

Courtoisie Etsy

Crewneck des personnages de Stranger Things

Courtoisie Etsy

Le kit LEGO Stranger Things

Courtoisie LEGO

Affiche au style rétro

Courtoisie Etsy

Tee-shirt Stranger Things

Courtoisie Old Navy

Figurine Eleven

Courtoisie Walmart

