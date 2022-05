Une série Horizon Zero Dawn en développement avec Netflix

Sony a dévoilé que plusieurs projets télé, impliquant quelques franchises vidéoludiques populaires, seraient en développement. Parmi celles-ci, on retrouverait Horizon Zero Dawn.

• À lire aussi: PlayStation: des rabais sur Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghostwire, MLB The Show 22 et plus encore

• À lire aussi: PS5: les manettes DualSense en solde

Selon le média australien Press Start, cette information a été dévoilée lors d’une séance de questions lors d’une présentation de Sony Pictures Entertainment à ses investisseurs.

Il n'y a aucun mot sur les détails de l'intrigue pour Horizon Zero Dawn ou sur le moment où nous allons pouvoir voir la série se matérialiser.

Parmi les projets annoncés, la compagnie Sony a aussi partagé avoir une série de God of War avec Amazon, ainsi qu’un pitch Gran Turismo sur lequel elle travaillerait.

Ces trois projets télé s’ajoutent aux trois adaptations déjà annoncées: la série The Last of Us en cours de tournage de HBO, un film Ghost of Tsushima et une émission Twisted Metal pour NBC's Peacock.

Capture d'écran Sony Pictures

Peu d'informations supplémentaires sont disponibles concernant Horizon Zero Dawn, God of War et Gran Turismo, mais lors de la présentation, Sony aurait démontré son désir d'étendre plusieurs de ses franchises « au-delà du jeu ». En tout, près de 10 projets seraient en développement.

Tout cet engouement pourrait être le résultat du lancement réussi du film Uncharted de Sony, et ce malgré quelques critiques négatives. Évidemment, ça ne se fera pas d’ici demain que tout cela sera produit, mais c’est quand même excitant de voir l’intérêt de Sony d’amener des franchises PlayStation emblématiques au petit écran.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s