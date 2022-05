Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de juin 2022

Après un mois de mai des plus tranquilles, juin arrive avec une panoplie de sorties vidéoludiques plus intéressantes les unes que les autres.

Peu importe votre plateforme de choix ou votre style de prédilection, il y aura fort probablement un titre pour vous divertir ce mois-ci.

Au niveau des lancements majeurs, on retrouvera notamment sur la Switch Mario Strikers: Battle League pour les amateurs de soccer, de même que le sympathique battle royale Fall Guys, qui fera son apparition en version gratuite sur la console de Nintendo.

Si jamais vous avez envie de quelque chose d’un peu plus relevé, c’est également en juin qu’arrivera sur les tablettes The Quarry, le nouveau jeu d’horreur de Supermassive Games, le studio derrière l’excellent Until Dawn.

Pour les possesseurs de téléphone, notons aussi que Diablo Immortal débarquera finalement sur iOS et Android au début du mois, en même temps qu’une version bêta du RPG sur PC.

Cela dit, c’est loin d’être tous les jeux qui paraissent ce mois-ci! Voici donc l’ensemble des titres qui arriveront en juin sur consoles et PC:

1er juin

Leap [Accès anticipé] – PC

Silt – PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

The Big Con – Switch

2 juin

Card Shark – Switch, PC

Diablo Immortal – iOS, Android, PC (en version bêta)

Gigapocalypse – PS4, Xbox One, Switch

Souldiers – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

The Last Clockwinder [VR] – PC, Quest 2

3 juin

Empyre: Dukes of the Far Frontier – PC

Loopers – Switch

Super Perils of Baking – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

6 juin

The Elder Scrolls Online: High Isle [DLC] – PC, Mac

7 juin

SpellForce 3 Reforced – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

8 juin

The Cycle: Frontier – PC

9 juin

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles – Switch

Even If Tempest – Switch

Madshot [Accès anticipé] – PC

Pro Cycling Manager 2022 – PC

Tour de France 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

10 juin

Mario Strikers: Battle League – Switch

Metal Max Xeno Reborn – PS4, Switch, PC

The Quarry – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

16 juin

Overlord: Escape from Nazarick – Switch, PC

Redout 2 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Skeleton Crew – PC

Starship Troopers - Terran Command – PC

17 juin

Omori – Switch, PS4

20 juin

Summoners Fate [Accès anticipé] – PC, Mac

21 juin

Fall Guys [Version gratuite] – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Shadowrun Trilogy – PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

The Elder Scrolls Online: High Isle [DLC] – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Wreckfest – Switch

23 juin

Deliver Us The Moon – PS5, Xbox Series X/S

Sonic Origins – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

24 juin

AI: The Somnium Files – NirvanA Initiative – PS4, Xbox One, Switch, PC

Capcom Fighting Collection – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Switch

Madison – PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC

27 juin

Escape Academy – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

28 juin

Disgaea 6 Complete – PS4, PS5, PC

DNF Duel – PS4, PS5, PC

FOBIA - St. Dinfna Hotel – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

MX vs ATV Legends – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

30 juin

Cuphead: The Delicious Last Course [DLC] – PS4, Xbox One, Switch, PC

Monster Hunter Rise: Sunbreak [DLC] – Switch, PC