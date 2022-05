Une Ferrari Daytona SP3 en LEGO parfaite pour le mordu de voitures de luxe [PHOTOS]

LEGO présente une nouvelle addition à sa gamme Technic et dévoile la Ferrari Daytona SP3, qui sera disponible dès le 1er juin.

Le modèle à la couleur iconique rouge Ferrari comporte 3778 pièces et regorge de détails. À l’échelle 1:8, cet ensemble LEGO Technic est équipé d’une boîte de vitesses séquentielle à huit rapports avec palettes, d'un moteur V12 et de portes papillon fonctionnelles, comme l’originale. La Ferrari Dayona SP3 mesure plus de 14 cm de haut, 59 cm de long et 25 cm de large.

À quelques jours de la fête des Pères et du Grand Prix du Canada, qui tombent le même week-end du 17 au 19 juin, la Ferrari Daytona SP3 de LEGO Technic fera certainement un très beau cadeau à offrir au mordu de voitures exotiques de votre entourage.

L’ensemble #42143 Ferrari Daytona SP3 de LEGO Technic sera mis en vente dès le 1er juin à 499,99 $.

Courtoisie LEGO

