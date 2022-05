Willow: voici la première bande-annonce de la nouvelle série

Jeudi après-midi, Disney+ a présenté la bande-annonce de Willow, dans le cadre de la convention Star Wars Celebration à Anaheim. On pourra visionner la nouvelle série d’aventure fantastique, qui ramène Warwick Davis dans son rôle iconique, dès le 30 novembre prochain.

Basée sur le long-métrage classique de 1988 de Ron Howard et George Lucas, la série suivra Willow plusieurs années après le film. On retrouvera le magicien entièrement en contrôle de ses pouvoirs. La bande-annonce présente aussi quelques personnages connus, dont Sorsha et au moins un des Brownies. Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel et Tony Revolori se joindront à Warwick Davis, qui reprend le rôle-titre de Willow Ufgood, un fermier devant protéger une enfant au destin sacré, visée par une reine tyrannique qui souhaite la détruire et conquérir le monde.

On nous promet de la magie, des combats d’épées, des paysages époustouflants et des créatures mythiques dans la nouvelle série de Lucasfilm et Disney+. La nostalgie est palpable avec le retour de Willow et il sera intéressant de voir comment les fans d’antan et la nouvelle génération réagiront à cette nouvelle série fantastique.

Willow sera diffusée sur Disney+ dès le 30 novembre 2022.

