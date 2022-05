«Mario Strikers: Battle League»: un avant-goût époustouflant

Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser et compagnie enfileront bientôt leurs espadrilles à crampons pour fouler le terrain de soccer de Mario Strikers : Battle League. À quoi s’attendre de ce nouveau – et très attendu – jeu ? Le Journal en a eu un aperçu lors d’une rencontre virtuelle avec l’équipe de Nintendo, plus tôt ce mois-ci.

Il y a 15 années (déjà !) que Mario et sa bande ne s’étaient pas délié les jambes sur un terrain de soccer. Un laps de temps étonnamment long, compte tenu du succès obtenu par les deux chapitres précédents de la saga Mario Strikers, destinés respectivement au GameCube et à la Wii.

Il faut tout de même avouer que le sympathique plombier et sa bande n’ont pas chômé depuis, multipliant les aventures et les joutes sportives ; du golf au volleyball, en passant par le tennis, le ballon-chasseur et, évidemment, la course automobile, nos héros ont été bien occupés.

Alors quoi de neuf sous le soleil avec Mario Strikers : Battle League ? Bien des choses. Car Dieu sait que l’industrie du jeu vidéo a évolué depuis la sortie de Mario Strikers Charged sur la Wii, en 2007. Et ça, ça devient vite évident lors d’une démonstration comme celle à laquelle Le Journal a assisté.

Photo courtoisie, Nintendo

Dynamique

D’abord, le rendu visuel. Si Mario Strikers Charged était bien léché et dynamique en 2007, cette suite l’est encore davantage. Les gradins, toujours peuplés de personnages bien connus, s’intègrent parfaitement dans le jeu, comme les cinématiques, particulièrement époustouflantes, ponctuant chaque match.

Quant aux Hyper Strikes (ces coups puissants permettant aux joueurs de marquer plus de points), ils insufflent beaucoup de rythme (et de « oumph ») à l’expérience. L’action y est soutenue, effrénée et chaotique, dans le meilleur des sens.

Le concept, lui, demeure identique. Le sympathique plombier et sa bande s’affrontent en équipe de cinq pour disputer – localement ou en ligne – des matchs de soccer, disons, un peu particuliers. Car Mario Strikers fait fi des règles du sport classique ; tous les coups sont ainsi permis... et encouragés.

Non seulement les joueurs peuvent donner libre cours à leur agressivité sur le terrain, mais ce dernier est délimité par une clôture électrique qui fera passer un mauvais quart d’heure à quiconque s’en approche trop.

C’est précisément cet aspect entièrement ludique et bon enfant qui fait le charme de ces jeux, au même titre que les différents items qui viennent pimenter le match. À l’instar de Mario Kart, pelures de banane, champignons, carapaces de tortue, bombes et étoiles peuvent être lancés ou consommés, rendant l’expérience imprévisible et, avouons-le, plus amusante.

Photo courtoisie, Nintendo

En solo ou en groupe

D’ailleurs, bonne nouvelle pour les solitaires. Mario Strikers : Battle League a pensé à votre plaisir avec un mode solo à l’approche différente de celle en groupe. Les stratégies entreront davantage en ligne de compte avec la possibilité de créer son équipe sur mesure et d’en contrôler chacun des joueurs. Bref, aucun compromis à prévoir pour ceux qui préfèrent jouer seuls.

À noter, également, que les dix personnages disponibles sont entièrement personnalisables à l’aide d’équipement permettant d’ajuster leurs forces et leurs faiblesses.

L’écurie de personnages disponibles sera-t-elle bonifiée plus tard via du contenu additionnel téléchargeable ? Nintendo demeure vague et évasif sur la question. Mais connaissant le géant du divertissement nippon, il ne serait pas surprenant de voir de nouveaux joueurs prendre place sur le banc.

Mario Strikers : Battle League n’est attendu sur nos consoles que le 10 juin. Mais les abonnés de Nintendo Switch Online peuvent d’ores et déjà commencer la période d’échauffement grâce au démo First Kick, disponible depuis hier.

Mario Strikers : Battle League sera disponible sur Nintendo Switch à compter du 10 juin.