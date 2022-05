Jon Hamm est ravi d'avoir évité de se mettre torse nu dans Top Gun: Maverick

Jon Hamm était « très heureux » de ne pas apparaître torse nu dans Top Gun : Maverick.

Lors d'une interview pour Esquire, l'acteur de Mad Men a noté qu'il était soulagé que son personnage, Beau Simpson, alias Cyclone, ne soit pas inclus dans la séquence de football de plage du film, qui rend hommage à la scène emblématique de volley-ball dans le Top Gun original de 1986. « J'étais très, très heureux de laisser les parties torse nu à la jeune génération, a-t-il expliqué d'un sourire, ajoutant qu'il n'a jamais eu à suivre d'entraînement au pilotage non plus. L'entraînement que les pilotes ont suivi est réel. Les rigueurs que votre corps doit subir juste pour être dans ces avions, c'est du sérieux... Donc, j'étais très heureux de ne pas avoir à subir ça. »

Alors qu'il rejoint les nouveaux venus Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell et Ed Harris dans le film, Tom Cruise et Val Kilmer reprennent leurs rôles dans cette suite, et la star était ravie de voir que le scénario avait su s'adapter à une époque plus moderne. « Le monde évolue aussi. Je pense que nous voyons une version beaucoup moins macho dans ce film. Il y a des aviatrices. Le personnage de Jennifer Connelly a de l'influence et fait ses propres trucs, et elle critique Maverick sur beaucoup de choses, a poursuivi la star de 51 ans. Je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances. Parce que nous vivons à une époque plus nuancée, je veux dire, ce n'est plus 1986. »

Top Gun: Maverick est actuellement en salles.