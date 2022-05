Essai du Weber Genesis connecté: une cuisine sur le patio

Avec ses fonctions connectées, sa grande superficie, ses contrôles précis et ses accessoires Crafted, le barbecue au gaz Weber Genesis de nouvelle génération est une cuisine extérieure en bonne et due forme. Mise à l’essai en six plats.

J’aime cuisiner au barbecue. Tant mon vieux Weber Spirit au gaz que mon barbecue au charbon (pour lequel je possède d’ailleurs trois combustibles différents : billots de noix de coco pour la cuisson lente à basse température, briquettes pour une cuisson plus constante et charbon pour saisir) fonctionnent 12 mois par année.

J’aime tellement le barbecue que j’ai déjà acheté avec un ami un gril pour trois semaines, alors que j’habitais dans un dortoir avec douze ronfleurs dans une auberge de jeunesse en Suède. Certains auraient plutôt payé pour une meilleure chambre en solo avec sa propre toilette. Pas moi. Il faut savoir mettre ses priorités à la bonne place. Alors quand ma rédactrice en chef Kazzie m’a proposé de tester le nouveau Weber Genesis connecté, qui combine mes passions pour la techno et le barbecue, je n’ai pas hésité longtemps.

Photo : Maxime Johnson. Le Genesis SX-335 peut facilement être déplacé avec ses roulettes.

L’appareil mis à l’essai ici est le Genesis SX-335 (2099$). Il s’agit d’un modèle connecté, au propane liquide (mais il existe aussi au gaz naturel), avec un espace de rangement pour les accessoires Crafted (nous y reviendrons), l’adaptateur Crafted, trois bruleurs, un bruleur latéral et des grilles en acier.

Il existe des dizaines permutations possibles du barbecue, pour un prix allant de 1299$ pour le Genesis E-325s (sans fonctionnalités connectées, sans Crafted et sans bruleur latéral) à 2999$ pour le Genesis SE-SPX-435 (qui vient notamment avec un bruleur supplémentaire, une plus grande taille, un éclairage DEL et une boite de fumage).

Gros barbecue, installation techno

Capture d’écran : Maxime Johnson. Une application mobile permet de consulter des plans 3D du barbecue étape par étape lors de l’installation.

J’ai toujours cuisiné jusqu’ici avec des barbecues compacts. Le Weber Genesis, même la version plus petite à trois bruleurs mise à l’essai ici, n’est pas compact. Si c’était une voiture, ce serait un gros VUS. J’ai rapidement pris connaissance de ce fait en regardant la boite du barbecue sur mon perron, qui était non seulement trop grosse pour passer par la porte, mais qui était en plus livrée sur une palette (!).

Heureusement, la complexité d’installation n’était pas proportionnelle à la taille de l’appareil. Ce n’est pas nouveau de cette année, mais j’ai particulièrement aimé la possibilité d’utiliser l’application mobile BILT, qui indique les étapes à suivre en permettant de naviguer dans un modèle 3D complet du barbecue.

Le guide papier est plus pratique la plupart du temps, mais comme complément pour répondre à nos interrogations (est-ce que ce fil doit passer dans cette section? De quel sens va cette pièce?), l’application est franchement pratique. IKEA devrait d’ailleurs s’en inspirer.

Un thermomètre connecté

Photo : Maxime Johnson. Le thermomètre connecté du Genesis SX-335 affiche la température de la cuve et le niveau de propane, et permet d’utiliser deux sondes pour suivre la cuisson interne des aliments.

Au cœur de l’expérience techno de la nouvelle gamme Weber Genesis se trouve un grand thermomètre connecté, intégré à la tablette à la droite du barbecue. Celui-ci représente pour Weber l’aboutissement d’une évolution amorcée depuis quelques années déjà, avec le lancement d’une succession de thermomètres connectés et d’applications mobiles qui ont permis au fabricant américain de peaufiner sa recette.

Par rapport aux anciennes générations, le thermomètre se démarque par son design plus joli, une connectivité Wi-Fi et un grand écran qui affiche la température (ce qui manquait cruellement à la plateforme iGrill 3). Celui-ci n’est toutefois doté que de deux ports pour des sondes, et une seule est livrée avec le barbecue.

Le thermomètre est aussi un peu plus complet qu’auparavant. Il n’y a pas si longtemps, les appareils équivalents ne relayaient que la température des sondes, et semblaient simplement avoir été collés à la dernière minute sur le barbecue. Ici, l’intégration est plus fine. On peut ainsi avoir une approximation du niveau de la bonbonne de propane directement sur notre téléphone intelligent et recevoir une alerte lorsqu’elle est sur le point d’être vide. Notons que le thermomètre à cadran habituellement intégré à la cuve a ici été remplacé par une sonde reliée à la station d’accueil, on peut donc s’en servir pour voir la température ambiante dans la cuve, en plus de celle à l’intérieur de la viande.

Ce dernier point est particulièrement important, puisque vous pourrez suivre la température du barbecue sur votre téléphone sans avoir à constamment brancher une sonde comme c’était le cas auparavant. Est-ce révolutionnaire? Non, mais c’est une évolution appréciée.

Notons que le thermomètre plus complexe vient toutefois avec un petit bémol : celui-ci consomme beaucoup d’énergie, au point de devoir être branché dans une prise électrique pour fonctionner. Heureusement, on peut aussi utiliser une pile lithium-ion externe si aucune prise n’est accessible. La pile peut être reliée avec un câble USB-C, et elle dispose d’un espace de rangement à l’abri des intempéries sous la tablette latérale.

Il est bon de noter que même si le Weber Genesis peut afficher sa température sur votre téléphone, vous ne pouvez pas le contrôler à distance. Une telle fonctionnalité aurait évidemment complexifié le design du barbecue, et aurait peut-être aussi été dangereuse (quoique des mesures pourraient être implantées pour prévenir les accidents). C’est néanmoins, je crois, la prochaine grande étape dans l’évolution des barbecues au gaz, et une étape essentielle si ces appareils veulent un jour réellement permettre de remplacer un four.

Weber Connect : des recettes (vraiment) pour le barbecue

Photo : Maxime Johnson. L’application Weber Connect offre notamment une trentaine de recettes de steak.

L’application Weber Connect, qui permet d’interagir avec le thermomètre connecté du barbecue, n’est pas vraiment nouvelle, mais pour ceux qui ne changent pas de barbecue tous les ans, voici quand même quelques observations.

En plus de permettre de consulter la température, l’application offre différentes recettes et programmes de cuisson. Le choix de recettes n’est pas le plus grand, mais il est suffisant, et surtout adapté à la cuisson des classiques du barbecue. Dans la section bœuf, j’ai par exemple dénombré pas moins de 29 recettes différentes de steak, et ça, sans compter tous les guides plus simples que l’on retrouve dans les programmes de cuissons. Weber connaît son public.

Dans mes différents essais avec le Genesis, j’ai apprécié que les guides soient précis (pour savoir quand il faut retourner la pièce, par exemple) et qu’un effort ait été fait pour s’assurer que la viande ne soit pas trop cuite, notamment.

J’aurais toutefois aimé quelques recettes de plus en lien avec les accessoires Crafted (des pizzas, par exemple), ou du moins que celles-ci soient mieux classées. Une fonction de recherche – étonnamment absente – serait aussi appréciée. La traduction française des recettes laisse en plus souvent à désirer. Elles ne sont pas toutes traduites, et plusieurs sont carrément en franglish.

Bref, il y a encore un peu de travail à faire de ce côté, mais Weber est dans la bonne direction.

Crafted : plusieurs accessoires incontournables

Photo : Maxime Johnson. Les accessoires Crafted peuvent être rangés dans un compartiment sous le barbecue.

Crafted est la grande nouveauté de Weber cette année. Ce nouveau système d’accessoires en tous genres complémente le barbecue et permet de varier les types de cuisines qu’on peut y faire. Les nouveaux Genesis sont tous compatibles avec le système, et la plupart des Genesis et Spirit des dernières années le sont aussi, à condition d’acheter une grille Crafted, pour environ 75$.

Je partagerai d’autres observations plus loin, mais j’ai eu l’occasion d’essayer quatre accessoires pour ce test :

Plancha

Photo : Maxime Johnson. Avant d’utiliser la plancha, vous devrez l’assaisonner.

C’est mon coup de cœur du système. Une grande plaque en fonte épaisse et solide, qui semble tout droit sortie non pas d’une usine de vaisselle, mais de l’atelier d’un ferblantier. La plancha de Weber ne peut être utilisée que d’un seul côté (contrairement à d’autres sur le marché qui sont réversibles), mais elle est profonde, lourde et d’une très grande superficie.

Elle demande quelques efforts, notamment parce que vous devrez l’assaisonner (pour en connaître plus sur ce concept, vous pouvez regarder les vidéos explicatives de Weber, ou encore la première saison d’Emily in Paris sur Netflix) et la laver avec de l’eau tout de suite après l’usage, mais le résultat en vaut la peine. À 190,99$, c’est cher, mais si vous aimez cuisiner à l’extérieur, ça vaut la peine.

Pierre à pizza

Photo : Maxime Johnson. La pierre à pizza Weber Crafted offre une grande superficie.

Une grande pierre à pizza lustrée qui est elle aussi d’une bonne qualité, épaisse et nettoyable (à condition de frotter longtemps et avec force). À 153,99$, son achat est toutefois plus difficile à justifier, surtout qu’il existe des pierres aussi grandes vendues une fraction du prix, et que sa finition lustrée ne m’a pas semblé être un avantage assez important pour expliquer l’écart de prix.

Panier à rôtir

Photo : Maxime Johnson. Vous aurez amplement d’espace pour cuisiner tous vos légumes avec le panier à rôtir Weber Crafted.

J’utilise depuis des années de petits paniers à rôtir pour cuire mes légumes sur le barbecue. Celui de Weber reprend le même concept, mais d’une façon plus efficace puisqu’il est placé sur le feu directement, et non sur des grilles comme c’était le cas dans mes anciens barbecues. Son format est aussi beaucoup plus gros.

Seul bémol : le panier à rôtir doit être placé à la droite du barbecue, soit à l’endroit où l’on saisit normalement la nourriture. Pour faire un steak avec des légumes, vous devrez donc faire les légumes à l’avance, puis les réserver au chaud, ce qui ne me semble pas optimal.

Si les légumes sont au cœur de votre menu, celui-ci est toutefois sensationnel, puisqu’il est assez grand pour vous permettre d’avoir des zones de cuisson directes et indirectes, ou pour ajuster l’intensité des bruleurs selon la délicatesse des aliments.

Je crois que le panier à rôtir (153,99$) sera un incontournable pour les uns (ceux qui ne font pas que de la viande sur leur barbecue), mais que les autres voudront peut-être se contenter d’un petit panier à rôtir normal.

Grille de saisie double face

Photo : Maxime Johnson. La grille de saisie à double face est l’accessoire que j’utilise le plus.

C’est un peu ma surprise des accessoires Crafted. Il s’agit d’une plaque en fonte pouvant être utilisée des deux côtés (viande d’un bord, poisson de l’autre) et qui permet de reproduire facilement le carrelage que ferait un grillardin professionnel dans votre steakhouse préféré (je raconterai d’ailleurs dans une future chronique mon expérience dans les cuisines d’un célèbre restaurant de steak montréalais).

Je n’étais pas convaincu de la pertinence de cet autre accessoire à 153,99$, pour la simple raison que la différence entre les deux faces de la grille est minime, et qu’il est de toute façon facile de faire un carrelage sans l’accessoire (il suffit de faire la cuisson en 4 étapes plutôt qu'en deux, et d’effectuer une rotation de 90 degrés à chaque étape).

Après quelques semaines, force est toutefois de constater que j’avais sous-estimé l’intérêt de la grille.

Il y a deux grandes catégories de grilles dans les barbecues : les grosses grilles en fonte, moins chères et qui retiennent mieux la chaleur, mais qui sont plus difficiles à entretenir, et les grilles en acier, qui résistent à toutes les intempéries et qui sont un charme à laver, même après avoir fait des côtes levées.

La grille de saisie double face permet donc d’avoir un peu le meilleur des deux mondes : une grille en fonte quand c’est avantageux, et une grille en acier lorsque c’est plus simple ou salissant.

Notons qu’il y a aussi d’autres accessoires Crafted, notamment un panier de rôtissoire (131,99$) et un jeu de brochettes pour rôtissoire (87,99$). Le système est aussi compatible avec les anciens accessoires Gourmet, comme des woks et une plus petite plaque à pizza.

Essai du Weber Genesis en six plats

C’est bien beau les applications mobiles et les thermomètres Wi-Fi, mais quand est-il du barbecue lui-même? Voici mes observations, en six des plats que j’ai cuisinés au cours des dernières semaines.

Un cheeseburger du lundi midi

Photo : Maxime Johnson. Ces burgers étaient plus gros que ce qu’ils ont l’air sur la photo.

Le Genesis SX-335 permet de cuire 20 boulettes de hamburger en même temps, selon le fabricant. Une mesure tout à fait absurde, puisqu’à 20 boulettes, vous risquez surtout de servir de la viande sèche à vos convives.

Cela dit, j’ai bien aimé l’expérience avec deux boulettes seulement, tout particulièrement le fait que la superficie de cuisson est assez grande qu’il m’a été possible de garder mes pains au chaud à la gauche du barbecue, sans que ceux-ci ne sèchent, ce qui était impossible avec mon ancien gril.

Autre avantage du gril, celui-ci chauffe très rapidement : vous pourrez monter à 450F en un peu plus de 10 minutes environ, vous pourrez donc vous en servir le midi (à condition de travailler de la maison) sans tout hypothéquer votre pause.

Photo : Maxime Johnson. Le fond de la cuve peut être tiré vers l’avant pour être nettoyé.

Vous remarquerez que le fromage a coulé en partie autour des boulettes. Celui-ci a été facile à laver sur les grilles en acier, mais aussi dans le fond de la cuve, puisque cette dernière peut être retirée à chaque usage pour faciliter le nettoyage.

Un petit déjeuner complet à la plancha

Photo : Maxime Johnson. La plancha permet de varier le type d’aliments qu’on peut faire au barbecue.

Pour le petit déjeuner, j’ai cuisiné du bacon, des œufs et des crêpes sur la plancha, et j’ai fait griller du pain sur le gril de gauche.

C’était lors de ma première expérience avec la plancha, et j’ai été jeté par terre. La surface ne collait absolument pas, et me permettait de glisser mes crêpes comme avec une poêle antiadhésive.

s

Cette plancha ne colle pas après avoir été assaisonnée. Le chef Gabriel serait fier. Photo : Maxime Johnson.

Les œufs ont aussi été une véritable réussite. Pour les cuire, j’ai utilisé un petit truc que j’avais observé il y a plusieurs années lors d’un déjeuner chez Dusty’s au lendemain d’une nuit beaucoup trop courte : mettre un peu d’eau au côté de l’œuf et placer une cloche sur ce dernier pour que la vapeur cuise un peu le dessus également.

Le bacon a pour sa part été moins intéressant. Je l’ai bêtement poussé au fond de la plaque une fois que sa cuisson était terminée, comme si elle était moins chaude dans le fond, alors il a continué de cuire trop longtemps). Il a aussi fait beaucoup de gras, qui doit être ramassé si on ne veut pas le laisser couler dans le fond du barbecue. J’ai gaspillé l’équivalent d’une petite forêt boréale en papier essuie-tout pour éponger le tout.

Les crêpes étaient aussi très bonnes, surtout la dernière que j’avais gardée pour faire cette photo et qui a frit dans le gras de bacon comme à la cabane à sucre. Débile.

Dans l’ensemble, le déjeuner n’était pas meilleur que si je l’avais fait à l’intérieur, mais ça ne sentait pas la vieille graisse dans mon appartement par la suite, et l’expérience était beaucoup plus agréable au soleil qu’en dedans.

Côtelettes de porc et légumes de saison

Photo : Maxime Johnson. La zone de gauche est mieux adaptée à la cuisson indirecte qu’à la saisie.

Le Weber Genesis SX-335 possède trois bruleurs, dont deux associés à une zone de saisie (activée avec un autre petit bruleur), qui couvre en gros les deux tiers de la superficie à la droite du gril.

Il y a bien un bruleur sous le premier tiers, mais j’ai eu beaucoup de difficulté à saisir d’une façon convenable dans cette section, comme on le voit ici. Le porc, que j’avais fait griller à gauche puisque les légumes étaient ici la véritable vedette, n’a tout simplement pas obtenu une coloration suffisante, même si le feu était au maximum. Ce n’est pas un problème, mais vous devrez apprendre à cuisiner en maximisant ces différentes zones selon leurs forces et leurs faiblesses respectives.

Les légumes, eux, étaient parfaits. Rien n’est tombé dans les trous du panier, et la grande superficie m’a permis de créer différentes zones pour ajuster la température et les temps de cuisson, puisqu’un champignon cuit plus rapidement qu’un radis melon d’eau, par exemple.

Filet de saumon grillé (le meilleur)

Photo : Maxime Johnson. Je m’explique toujours mal pourquoi ce saumon était aussi bon.

J’ai simplement saupoudré du saumon décongelé de chez Ikea avec un sel d’herbes et d’algues du Saint-Laurent Les jardins de la Mer pour ce repas, et le résultat était sensationnel. Ricardo écrirait sur son site que c’est « le meilleur ».

Est-ce à cause de la plaque en fonte qui a bien grillé le saumon (beaucoup plus que ce que je fais normalement), sans trop cuire la chair à l’intérieur? Ou à cause de mon saupoudrage généreux? Je l’ignore, mais cette recette qui n’avait l’air de rien s’est avérée un véritable coup de cœur.

Notez que je n’avais pas huilé le poisson ou la grille de saisie, alors la chair s’est un peu détachée quand j’ai retourné le filet, même si j’utilisais le côté « poisson » de cette dernière. Aussi, puisque j’utilisais la grille, j’ai dû prendre un petit panier pour les légumes, et non le gros panier géant de Weber.

Une pizza laide, mais respectable

Photo : Maxime Johnson. Le Weber Genesis SX-335 peut cuire de la pizza, mais ce n’est pas un four à pizza pour autant.

Avec la pierre à pizza, vous ne pourrez utiliser le bruleur pour la saisie, et le barbecue devrait atteindre une température de 550F en un peu moins d’une vingtaine de minutes environ. Au-delà de ça, la température augmente beaucoup trop lentement pour que ça vaille la peine, et votre coût en propane pourrait faire pâlir d’envie vos frais de livraison Uber Eats (c’est pour dire).

Lors de mon essai, j’ai trouvé que ma croute était parfaitement croustillante au fond et molle à l’intérieur, mais j’aurais apprécié un peu plus de chaleur par le haut. Le résultat est respectable et savoureux, mais ce barbecue ne permet pas d’atteindre les mêmes résultats qu’avec un appareil dédié, capable de monter rapidement à 750F, par exemple (le Weber Genesis peut atteindre de telles températures, mais plus difficilement).

Ce que j’ai aimé du Genesis cependant, c’est qu’il conserve facilement sa chaleur. Quand vous ouvrez le barbecue pour changer la pizza, celui-ci va avoir baissé dans les 400-450F, mais il va rapidement retrouver sa vitesse de croisière par la suite.

À refaire l’été, quand je ne veux pas faire chauffer le four à l’intérieur, mais mon patio ne se transformera pas non plus en véritable pizzeria au cours des prochains mois.

Deux gros steaks

Photo : Maxime Johnson. Haute température, bonnes grilles, assez d’espace pour cuisiner ses accompagnements, thermomètre connecté : le SX-335 se démarque pour la cuisson du steak.

Pour la pièce de résistance, deux steaks vieillis de côte de bœuf, achetés chez l’une de mes deux boucheries préférées (Lawrence sur Saint-Laurent à Montréal, l’autre étant Dans la côte, la boucherie dans le Marché des saveurs au marché Jean-Talon).

Détail intéressant, l’application Weber Connect m’a ici évité la catastrophe, en m’envoyant une alerte comme quoi ma bonbonne de propane était à moins de 10% de sa capacité, juste au moment où j’allais partir la cuisson. 30 minutes plus tard, j’étais de retour avec 20 livres de propane et un grand sourire aux lèvres malgré mon estomac maugréant son mécontentement pour ce retard.

J’ai fait appel au thermomètre connecté et à l’application Weber Connect pour cuisiner les steaks. Griller deux steaks de 4 cm demande de la précision, ce que permet l’appli en indiquant exactement quand retourner ses steaks, et quand les retirer du feu pour les faire reposer (notons que le barbecue n’est livré qu’avec une seule sonde, vous devrez donc en acheter une seconde pour cuisiner deux pièces de la sorte, ou approximer un temps similaire pour les deux).

La réussite était totale. La viande n’était pas trop cuite, les marques de la grille étaient belles et la saveur était divine.

Photo : Maxime Johnson. On ne les voit pas très bien sur la photo, mais les carottes étaient à la hauteur du plat principal.

Pour les accompagnements, j’ai grillé des asperges directement sur la grille de gauche (avec simplement un peu d’huile et de Sel du Pèlerin) et j’ai cuisiné des carottes glacées à l’érable et au carvi dans une poêle en fonte sur le bruleur latéral (ce qui m’a permis de les faire en même temps que tout le reste).

Dans l’assiette, tout ceci était superbe. Mais vous devrez me prendre au mot, car j’avais trop faim pour prendre une photo.

Weber Genesis SX-335 (2099,99$)

On aime

Atteint rapidement la température de cuisson et la conserve.

Permet de contrôler la température avec précision.

Grande superficie de cuisson et de travail.

Thermomètre connecté complet, avec température ambiante et niveau de propane.

Le fond du barbecue peut être tiré pour être nettoyé à chaque utilisation.

On aime moins

Cher.

On aimerait qu’un modèle Genesis plus petit soit aussi offert.

Le thermomètre connecté dévore la batterie.

Impossible d’ajuster la température automatiquement.

Weber Crafted

On aime

La plancha est vraiment amusante et polyvalente.

Grande variété d’accessoires.

La grille de saisie à double face permet d’avoir le meilleur des deux mondes entre la fonte et l’acier.

L’espace de rangement sous le barbecue est pratique.

On aime moins