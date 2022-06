Voici tous les nouveaux Pokémon de Scarlet et Violet [PHOTOS]

Une nouvelle bande-annonce pour le prochain duo de jeux Pokémon Scarlet et Violet a été dévoilée ce mercredi et, avec elle, de nouvelles créatures ont été présentées au monde entier.

En plus de connaître enfin qui sont les deux nouveaux Pokémons légendaires que les joueurs tenteront d’amadouer, la vidéo a aussi dévoilé cinq nouveaux visages qui volent déjà le cœur des fans sur la toile.

Voici donc tous les nouveaux Pokémon révélés ce mercredi:

Koraidon et Miraidon

Capture d'écran The Pokémon Company

Ces deux Pokémon légendaires apparaissent respectivement sur la couverture de Pokémon Scarlet et Violet. On pourra croiser Koraidon dans Scarlet et Miraidon dans Violet.

Selon ce qu’on peut lire sur le site officiel, ces deux Pokémon seront dotés de pouvoirs qui surpassent ceux des autres. Toutefois, comme la tradition le veut, les informations sur leurs pouvoirs ou leurs types restent un mystère.

Smoliv (Olivini)

CATÉGORIE: Pokémon Olive

Pokémon Olive TYPE: Plante / Normal

Plante / Normal TAILLE: 0,3 m

0,3 m POIDS: 6,5 kg

6,5 kg TALENT: «Matinal»

Capture d'écran The Pokémon Company

Selon les informations officielles, ce Pokémon a la forme d’une olive et sécrète de l’huile qui lui permet de ralentir ses ennemis lorsqu’il est surpris. Cette attaque lui permet de fuir entre-temps. On le retrouvera principalement dans les endroits secs et ensoleillés, à se faire dorer!

Pawmi (Pohm)

CATÉGORIE: Pokémon Souris

Pokémon Souris TYPE: «Électrik»

«Électrik» TAILLE: 0,3 m

0,3 m POIDS: 2,5 kg

2,5 kg TALENT: «Statik / Médic Nature»

Capture d'écran The Pokémon Company

De type «électrik», la petite souris projette des éclairs de ses joues et de ses pattes avant. Son épaisse fourrure le protège efficacement du froid et permet d’emmagasiner l’électricité.

Lechonk (Gourmelet)

CATÉGORIE: Pokémon Pourceau

Pokémon Pourceau TYPE: Normal

Normal TAILLE: 0,5 m

0,5 m POIDS: 10,2 kg

10,2 kg TALENT: «Aroma-Voile / Gloutonnerie»

Capture d'écran The Pokémon Company

Lechonk utilise son sens de l’odorat pour déterrer de la nourriture. Il mange que des herbes sauvages parfumées et des baies. En raison de ses habitudes alimentaires, son corps dégage une odeur d’herbes que les Pokémon insectes détestent. Bien qu’il soit timide, cette petite bête en a beaucoup dans le ventre, et lorsqu’il le faut, il fonce vers l’avant pour se défendre.

Sprigatito (Poussacha)

CATÉGORIE: Pokémon Chat Plante

Pokémon Chat Plante TYPE: Plante

Plante TAILLE: 0,4 m

0,4 m POIDS: 4,1 kg

4,1 kg TALENT: «Engrais»

Capture d'écran The Pokémon Company

Sprigatito serait de «nature capricieuse» et aimerait «attirer l’attention»

Fuecoco (Chochodile)

CATÉGORIE: Pokémon Croco Feu

Pokémon Croco Feu TYPE: Feu

Feu TAILLE: 0,4 m

0,4 m POIDS: 9,8 kg

9,8 kg TALENT: «Brasier»

Capture d'écran The Pokémon Company

Fuecoco serait de «tempérament décontracté», aimant y aller «à son rythme»

Quaxly (Coiffeton)

CATÉGORIE: Pokémon Caneton

Pokémon Caneton TYPE: Eau

Eau TAILLE: 0,5 m

0,5 m POIDS: 6,1 kg

6,1 kg TALENT: «Torrent»

Capture d'écran The Pokémon Company

Quaxly aurait un «caractère sérieux», en plus d’être «particulièrement soigneux».

D'autres Pokémon pourraient s'ajouter, au fur et à mesure que Nintendo en dévoilera plus d'ici le 18 novembre 2022, à la sortie de Pokémon Scarlet et Violet.

