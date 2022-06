Animal Crossing: New Horizons ne sera plus jouable dans 38 ans

Au cas où vous planifiez encore jouer à Animal Crossing: New Horizons sur la Nintendo Switch en 2061, on a des mauvaises nouvelles pour vous.

Découvert par un joueur, Nintendo aurait établi une limite d’années aux joueurs qui voudraient jouer au jeu de simulation sociale.

Selon ce qu’on peut voir sur sa publication Reddit, le joueur aurait fixé la date de la console à 38 ans dans le futur. Lorsqu’il a tenté de démarrer le jeu, un message serait apparu lui indiquant qu’il doit redéfinir une date entre le 1er janvier 2000 et 31 décembre 2060.

Heureusement, il existe une façon de contourner ce désagrément, qui servira à quiconque souhaiterait explorer Animal Crossing: New Horizons en 2061. Pour 60 nouvelles années de plaisir sur l’île, il ne suffit qu'au joueur de changer la date et l’heure sur la Switch et le tour est joué!

En toute transparence, la Nintendo Switch risque d’être considérée comme une console rétro dans 38 ans, et on espère qu’elle aura eu de nombreuses remplaçantes d’ici 2060. On pourrait dire la même chose pour Animal Crossing et prier que New Horizons ne soit pas le dernier jeu de la franchise.

