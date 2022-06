Comment suivre la Geeked Week de Netflix en ligne?

C'est le rendez-vous des geeks! Netflix lance la deuxième édition de son événement Geeked Week, du 6 au 10 juin, un événement virtuel qui dévoilera les derniers scoops sur The Gray Man ou encore The Umbrella Academy. On vous explique comment y assister.

Le rendez-vous est donné pour les mordus de séries et de films et de Netflix. La plateforme de vidéo à la demande va envahir les réseaux sociaux durant cinq jours. Du lundi 6 au vendredi 10 juin, le leader américain va retransmettre son événement virtuel Geeked Week 2022 sur YouTube, Twitter, TikTok, Twitch et Facebook partout dans le monde, a-t-on appris.

Une journée Stranger Things

Netflix a prévu un programme chargé pour cette deuxième édition: des bandes-annonces en avant-première, des scoops, de premières images exclusives et même des entrevues d'acteurs.

La plateforme a même prévu des lectures de scénario et d'autres surprises, restées encore confidentielles. Au total, plus de 60 projets seront concernés par cet événement virtuel.

Chaque jour de l'événement aura son propre thème. Ainsi, le lundi était consacré aux séries avec The Umbrella Academy, The Sandman, Resident Evil ou encore One Piece et Alice in Borderland.

Le mardi mettra à l'honneur les prochains films tels que le très attendu The Gray Man, avec Ryan Gosling et Chris Evans, ou The School for Good and Evil.

Le mercredi s'intéressera à l'animation avec, entre autres, Arcane, tandis que le vendredi marquera l'heure des jeux, la nouvelle lubie de la plateforme, ainsi qu'une annonce sur La casa de papel.

Pour cet événement en ligne, Netflix déroulera le tapis rouge à Stranger Things le jeudi 9 juin. La série qui bat tous les records en ce moment sera la seule à obtenir une journée entièrement consacrée à son univers propre.

Où regarder la Geeked Week 2022?

L'événement sera accessible sur les comptes officiels de Netflix: cela inclut YouTube, Twitter, TikTok, Twitch et Facebook. Le site de Netflix, de son côté, rassemblera toutes les annonces pour les retardataires, tandis que Tudum, l'autre site présentant les contenus de la plateforme, dévoilera des informations «bonus», a indiqué la plateforme.

Les utilisateurs de Twitch pourront même costreamer l'événement sur leur compte, a précisé Netflix.

Une première édition avait été lancée en juin 2021.

