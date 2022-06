Mamelons controversés: tout ce que vous devez savoir sur les Batnipples

Le designer de costume Jose Fernandez a finalement répondu à la question qui brûle les lèvres de tous depuis les sorties de Batman Forever et Batman & Robin: pourquoi il y a des mamelons sur les «Batsuits»?

En entrevue avec MEL Magazine, Fernandez avoue être la personne responsable de la présence des «Batnipples» sur les costumes des deux films. « Avec le costume de Val Kilmer dans Batman Forever, les mamelons étaient l'une de ces choses que j'ai ajoutées », avoue le designer. «Ce n'était pas fétiche pour moi, c'était plutôt pour rappeler les armures romaines - comme les Centurions.»

Il a aussi été inspiré par le fait que les personnages dessinés, dans les comics, avaient toujours l’air nus avec de la peinture en aérosol. « [...] tout était question d'anatomie, et j'aime pousser l'anatomie» ajoute-t-il. En ajoutant les mamelons, il n’a jamais pensé que ça créerait toute une controverse.

Schumacher voulait des mamelons sur tout le monde

Dans Batman Forever, les mamelons étaient plutôt subtils. Toutefois, Joel Schumacher a tellement aimé l’idée, qu’il a exigé à pousser le concept plus loin. «Schumacher voulait qu’ils soient aiguisés, avec des pointes », peut-on lire dans l’entrevue. «Je ne voulais pas le faire, mais c’est le patron, alors nous les avons aiguisés, encerclés et tout est devenu un peu ridicule», avoue-t-il.

Par chance, Fernandez a su mettre son pied à terre quand est venue la question du costume de Batgirl, porté par Alicia Silverstone. «Ils ont dit: “Si les gars ont des mamelons, les filles devraient aussi en avoir.”» Après avoir vu l’addition des mamelons sculptés sur le costume, tout le monde a réalisé que c’était peut-être trop obscène et l’idée a rapidement été abandonnée.

L’idée détestée par le créateur de Batman

Le créateur de Batman Bob Kane s’était opposé à l’inclusion des mamelons sur la combinaison de Kilmer. Aussi bête que ça puisse paraître, la controverse a été si massive qu’elle a suivi Kane jusqu’à sa mort, en 1998, alors que son aversion a été mentionnée dans sa nécrologie.

Par chance, Fernandez, connu pour son travail sur plusieurs films de DC et Marvel, n’a pas du tout été embarrassé par le «nipplegate». «J’ai déjà expliqué d’où venait le concept, mais après un certain temps, il a eu sa propre vie et je l’ai laissé faire.»

