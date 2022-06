Des cadres 3D parfaits pour décorer un bureau geek ou une salle de jeux [PHOTOS]

Il y a des moments dans les jeux vidéo qui restent à jamais gravés dans notre mémoire et qu’on voudrait encadrer pour toujours. C’est exactement ce que Pixel Frames offre, et ce avec beaucoup de bon goût et de qualité.

Cette compagnie s’est spécialisée à immortaliser des scènes de jeux vidéo rétro sous la forme de cadres en 3D officiels. Les cadres sont composés d’un premier plan, d’un plan du milieu et l'arrière-plan, qui sont superposés et éloignés pour ajouter de la profondeur dans la zone d'ombre.

«Chaque couche est découpée au laser, puis installée sur une base en mousse qui maintient chaque scène à un point de profondeur différent et ainsi ajoute une sensation 3D aux jeux rétro 2D», peut-on lire sur le site.

Parmi la vaste sélection, on retrouve des scènes de Contra, Castlevania, Mega Man et plus encore.

Castlevania: Symphony of the Night - 9 x 9 pouces

Altered Beast - 9 x 9 pouces

Contra - 9 x 9 pouces

Castlevania: Symphony of the Night - La bataille contre Scylla - 9 x 9 pouces

Streets of Rage - 9 x 9 pouces

Mega Man 7 - 9 x 9 pouces

Mega Man 2 - Lantern Fish - 9 x 9 pouces

The Revenge of Shinobi - 9 x 9 pouces

Pour voir la sélection complète des cadres offerts par Pixel Frames, c'est par ici.

