Summer Game Fest: voici les plus grosses annonces de l’événement gaming estival [VIDÉOS]

Prenant en quelque sorte cette année la place de l’E3, annulé en 2022, le Summer Game Fest a donné son coup d’envoi ce jeudi après-midi avec une première présentation riche en bandes-annonces, entrevues et autres dévoilements.

Animé par Geoff Keighley, l’événement Web n’a peut-être pas eu de révélation coup-de-poing cette année – tout particulièrement avec la fuite qui a révélé le remake de Last of Us quelques heures à l’avance – mais cela ne veut pas non plus dire que la diffusion était dénuée d’annonces intéressantes.

Voici donc les jeux et dévoilements qui ont le plus retenu notre attention ce jeudi lors de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2022.

Street Fighter 6

Le prochain jeu de la franchise culte de Capcom s’est offert ce jeudi une nouvelle bande-annonce, offrant un aperçu un peu plus poussé sur le gameplay du titre de combat.

The Callisto Protocol

Envie d’un jeu d’horreur mêlant science-fiction et passages gore à souhait? Cette nouvelle bande-annonce de Callisto Protocol risque de vous mettre l’eau à la bouche (ou de vous donner des sueurs froides).

Call of Duty: Modern Warfare 2

Le prochain Call of Duty s’est révélé encore davantage à l’occasion du Summer Game Fest avec un très long extrait d’une mission, intitulée Dark Water. Ça promet pour les fans de Modern Warfare.

Fort Solis

Dévoilé en avant-première ce jeudi, Fort Solis se veut un autre jeu de science-fiction qui offrira son lot de suspense. Se déroulant sur Mars, le titre mettra notamment en vedette Troy Baker (The Last of Us) et Roger Clark (Red Dead Redemption 2).

Routine

Jeu d’horreur de science-fiction (oui, un autre!), Routine est peut-être le titre qui a donné le plus froid dans le dos à l’équipe de Pèse sur start lors de la présentation du Summer Game Fest.

Goat Simulator 3

Évidemment, une bande-annonce pour un nouveau Goat Simulator se doit d’être hilarante. Et celle de ce troisième volet ne déçoit pas de ce côté!

Marvel’s Midnight Suns

Le titre aux couleurs des personnages de Marvel, développé par l’équipe derrière XCOM, a levé le voile ce jeudi sur un nouveau pan de son gameplay.

Cuphead: The Delicious Last Course

Le très attendu DLC de Cuphead, The Delicious Last Course, s’annonce absolument magnifique... et impardonnable!

Le studio montréalais Tribute Games a enfin dévoilé la date de sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: ça sort le 16 juin prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC.

Layers of Fears

Bloober Team retourne à ses racines en annonçant un troisième Layer of Fear, qui risque encore une fois de nous glacer le sang. Du moins, si on se fie à sa première bande-annonce diffusée ce jeudi.

Gotham Knights

WB Games Montréal a présenté ce jeudi un tout nouvel aperçu de gameplay de son prochain jeu, se penchant cette fois-ci sur le personnage de Dick Grayson, alias Nightwing.

Révélé par une fuite quelques heures plus tôt, The Last of Us Part I a tout de même eu droit à son apparition à la toute fin de la diffusion du Summer Game Fest. Remake en bonne et due forme du classique de 2013, le titre sera lancé le 2 septembre prochain sur PS5 et à une date ultérieure sur PC.

