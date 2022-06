Les jeux vidéo seront maintenant récompensés aux Grammys

La Recording Academy a annoncé l’ajout de cinq nouvelles catégories aux Grammy Awards, incluant «Meilleure bande sonore pour les jeux vidéo et autres médias interactifs».

Les nouvelles catégories arriveront dès 2023, lors du 65e gala annuel des prix Grammy. Selon la Recording Academy, la catégorie «Meilleure bande sonore pour les jeux vidéo et autres médias interactifs» a pour but de «reconnaître l’excellence dans les albums de bandes sonores composées principalement de partitions originales et créées spécifiquement pour ou en complément d'un jeu vidéo actuel ou d'un autre média interactif [...].»

«Nous sommes ravis d'honorer ces diverses communautés de créateurs de musique à travers les prix et les catégories nouvellement créées, et de continuer à cultiver un environnement qui inspire le changement, le progrès et la collaboration », a déclaré le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Les quatre autres nouvelles catégories sont «Auteur-compositeur de l'année, non classique», «Meilleure performance de musique alternative», «Meilleure performance Americana» et «Meilleur album de poésie parlée».

Outre les Grammys, les BAFTA Game Awards, Game Awards et VGX Awards sont les quelques galas grand public qui récompensent aussi la musique de jeu vidéo.

