Un tourne-disque signé Ikea sera lancé cet automne

Ikea fabrique vraiment de tout. Après les boulettes de viande et les accessoires gaming, la chaîne suédoise a annoncé jeudi qu’elle se lançait... dans les tourne-disques!

• À lire aussi: Les jeux vidéo seront maintenant récompensés aux Grammys

• À lire aussi: 13 idées-cadeaux pour le papa geek et techno

La nouvelle table tournante du nom d’Obegränsad, élaborée en collaboration avec le groupe de musique house Swedish House Mafia, doit être lancée à l’automne 2022 et se voudra «abordable», mentionne une entrevue avec l’une de ses créatrices chez Ikea, Carmen Stoicescu. Aucun prix n’a toutefois été précisé pour le moment.

Si les détails techniques au sujet de l’appareil sont encore peu nombreux, on sait qu’il inclura un préamplificateur, une cartouche et une aiguille remplaçables et qu’il sera alimenté par un port USB. Il semble par ailleurs s’agir d’une table tournante assez traditionnelle, avec une sortie RCA et aucune fonctionnalité Bluetooth ou numérique.

Photo courtoisie Ikea

Au niveau du look, il va sans dire que le tourne-disque Obegränsad s’inscrit dans le langage esthétique de la plupart des produits d’Ikea: simple, épuré et sans superflu. Dans le monde de l’audio, on pourrait même dire que son allure s’approche légèrement de celle des produits du manufacturier canadien NAD.

Bref, rien qui aura l’air déplacé aux côtés de votre chaîne stéréo, même si l’épaisseur du périphérique, bon, fait un peu sourciller!

Notons que ce n’est pas la première fois qu’Ikea essaie de fabriquer une table tournante, alors qu’une collaboration avec la firme Teenage Engineering afin de développer un tel produit avait été évoquée en 2018. Le projet n’avait toutefois pas été commercialisé, ou du moins, jamais à grande échelle.

Lors de son lancement à l’automne, la collection Obegränsad devrait compter plus de 20 produits. À l’heure actuelle, un fauteuil et un bureau ont aussi été dévoilés en plus de la table tournante.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s