Xbox et Bethesda: voici les plus grosses annonces de la présentation de dimanche [VIDÉOS]

Après la présentation d’ouverture du Summer Game Fest jeudi dernier, c’était au tour de Xbox et Bethesda dimanche de lever le voile sur les prochains gros jeux qui s’ajouteront à leur catalogue au cours des mois à venir.

Si on a eu droit à quelques belles surprises, comme un nouvel aperçu de Hollow Knight: Silksong et l’annonce du prochain Forza Motorsport, c’était surtout l’occasion pour Microsoft de donner des nouvelles de nombreux projets déjà révélés au public. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce n’était pas excitant!

Voici donc les jeux et dévoilements qui ont le plus retenu notre attention dimanche lors de la plus récente diffusion de Xbox et Bethesda.

Redfall

Le prochain jeu coopératif au monde ouvert d’Arkane a levé un peu plus le voile sur son gameplay, de même que sur les horreurs et les vampires que son périple nous réservera en 2023.

Hollow Knight: Silksong

S’il y a un jeu indie qui sait se faire désirer, c’est bien Hollow Knight: Silksong! Le titre n’a toujours pas de date de sortie, mais sera offert dès sa sortie sur la Xbox Game Pass. Cette nouvelle bande-annonce a aussi permis de voir plus en détail le gameplay du metroidvania.

High on Life

Un jeu de tir à la première personne gorgé d’humour et signé Justin Roiland, le créateur de Rick and Morty et Solar Opposites? On est plus que partant!

A Plague Tale: Requiem

Des rats, des rats et toujours plus de rats! Si vous aviez aimé l’excellent A Plague Tale: Innocence, ce nouvel aperçu de la suite, prévue pour plus tard en 2022 et offerte dès sa sortie sur la Game Pass, risque de vous paraître fort prometteur.

Forza Motorsport

Forza Motorsport sera de retour sur les circuits du monde entier avec une nouvelle mouture, annoncée pour le printemps 2023. Les détails sont encore peu nombreux, mais ce premier avant-goût laisse présager un autre titre à la facture visuelle impeccable pour la franchise de course.

Overwatch 2

Avis aux fans d’Overwatch: le deuxième volet de la série de jeux de Blizzard paraîtra finalement en octobre prochain, en formule free-to-play.

Forza Horizon 5 – DLC de Hot Wheels

Les rumeurs disaient finalement vrai!

Ark 2

Le titre, qui mettra bel et bien en vedette ce cher Vin Diesel, doit paraître en 2023.

Scorn

Préparez vos comprimés de Gravol, le monde absolument dégoûtant de Scorn sera prêt à vous accueillir dès le 22 octobre prochain.

Minecraft Legends

Annoncé dimanche, ce spin-off de Minecraft, qui se voudra un jeu de stratégie, débarquera sur les tablettes en 2023.

Pentiment

Voici le prochain jeu des artisans d’Obsidian, qui nous enverra dans la Bavière du Moyen-Âge dès novembre prochain.

Diablo IV

Le titre de Blizzard, désormais prévu pour 2023, a levé le voile sur son nécromancien dans cette nouvelle bande-annonce.

Le prochain jeu d’Hideo Kojima

Le célèbre créateur japonais collaborera avec Xbox Game Studios pour son mystérieux prochain titre, duquel on ne sait pour le moment... absolument rien!

Todd Howard a offert dimanche un (très) long aperçu du prochain – et visiblement gigantesque – jeu au monde ouvert de Bethesda en présentant une quinzaine de minutes de gameplay de Starfield. En tout cas, on ne risque pas de manquer de choses à faire à la sortie du titre l’année prochaine!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s