One Punch Man: le réalisateur de plusieurs Fast & Furious dirigera l’adaptation au cinéma

Saitama, le héros de One Punch Man, s'apprête à faire le saut au cinéma, et pas devant la caméra de n’importe qui: le cinéaste Justin Lin, connu pour ses nombreux Fast & Furious, supervisera l’adaptation au cinéma du manga.

Selon Deadline, le long-métrage en prise de vues réelles, produit notamment par Sony Pictures, pourra compter sur un scénario rédigé par Scott Rosenberg et Jeff Pinkner, qui ont précédemment travaillé ensemble sur Venom et Jumanji: The Next Level.

Photo AFP Justin Lin

Toujours d’après le site web spécialisé, la production de l’adaptation cinématographique de One Punch Man pourrait être lancée avant la fin de l’année.

Cela dit, plusieurs interrogations demeurent au sujet de ce nouveau projet, si enthousiasmant soit-il pour les adeptes du manga et de l’anime du même nom. Qui interprétera Saitama, le puissant et iconique héros de la saga? Quel segment de l’histoire sera adapté? Justin Lin intégrera-t-il certains de ses amis de Fast & Furious dans le film?

En tout cas, on risque d’en apprendre davantage sous peu. Il ne reste plus qu’à espérer que ce soit meilleur que l’adaptation américaine de Dragon Ball...

