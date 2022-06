Revoyez vos plans de retraite, Bethesda va sortir Fallout 5 après Elder Scrolls 6

Au bout de la patience, il y a le ciel, dit un proverbe. Et visiblement, il y a aussi beaucoup de jeux de Bethesda.

Ainsi, après que Starfield ait été repoussé à l’année prochaine et que le silence radio se poursuive au sujet d’Elder Scrolls 6, le directeur créatif du studio, Todd Howard, a confirmé qu’un cinquième Fallout serait finalement mis en chantier... après que les deux autres projets du groupe soient terminés.

En d’autres mots, ce n’est pas demain la veille que l’on va se lancer dans une première partie de Fallout 5.

«Oui, Elden Scrolls 6 est en préproduction et, vous savez, nous allons faire Fallout 5 après ça, donc nous allons être pas mal occupés pour un bon moment. Nous avons également d’autres projets auxquels nous pensons de temps à autre», a affirmé Howard, mardi, en entrevue avec IGN.

Ce faisant, si on considère que Bethesda va avoir travaillé au moins sept ans sur Starfield et que le prochain Elder Scrolls est encore en préproduction, quatre ans après son dévoilement en juin 2018, aussi bien dire qu’on risque de jouer à Fallout 5 sur PlayStation 8.

Blague à part, les fans de la franchise seront néanmoins heureux de savoir que Bethesda n’a pas abandonné la franchise après le relatif fiasco de Fallout 76 et que, de toute évidence, le studio se donnera amplement de temps pour ramener la série post-apocalyptique dans les bonnes grâces des joueurs.

Lors du même entretien avec IGN, Todd Howard s’est par ailleurs dit conscient des longs délais entre les volets des différentes franchises de Bethesda, mais a souligné que ceux-ci étaient nécessaires pour mener à bon port les projets du studio.

«Ils prennent du temps, j’aimerais qu’ils sortent plus rapidement, vraiment, nous essayons aussi fort que nous pouvons, mais nous voulons qu’ils soient aussi bons que possible pour tout le monde», a affirmé le directeur créatif.

Alors, plus sérieusement, quand pourrons-nous mettre la main sur Fallout 5? Sans grande surprise, aucune date n’a été avancée pour le moment. Et de façon assez conservatrice, on pourrait dire qu’il serait assez surprenant de voir un nouveau Fallout sur les tablettes d’ici au moins une dizaine d’années, vu les informations relayées par Todd Howard.

On aura au moins d’ici là quelques autres aventures, assurément vastes, de Bethesda à se mettre sous la dent, comme Starfield, qui doit maintenant être lancé dans la première moitié de 2023.

Et à regarder la première bande-annonce de gameplay partagée la semaine dernière, on ne risque pas de s’ennuyer.

