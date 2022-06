The Office: voici ce que Dwight Schrute et Michael Scott feraient aujourd’hui, selon Rainn Wilson

Rainn Wilson a imaginé ce que les employés de Dunder Mifflin feraient aujourd’hui, 9 ans après la fin de The Office.

• À lire aussi: Joker 2 serait... une comédie musicale, avec Lady Gaga en discussion pour y jouer un rôle majeur

• À lire aussi: Gudetama: une série mettant en vedette le petit œuf déprimé arrive sur Netflix [VIDÉO]

Lors d’une entrevue avec Gizmodo, l’acteur interprétant Dwight Schrute a partagé ses idées sur les activités actuelles de son personnage et de Michael Scott, à l'ère du travail à la maison.

D’abord, en parlant de Dwight, Wilson pense qu’il ferait plus que vendre du papier, si l'émission était toujours diffusée aujourd'hui. «Il se serait préparé à l'apocalypse zombie qui n'est finalement jamais arrivée, mais il aurait probablement construit un bunker souterrain avec du stockage de nourriture et d'armes», a déclaré Wilson parlant de la pandémie. «Cela aurait occupé beaucoup de son temps.»

Une vie en politique pour Dwight Schrute

Dwight aurait sûrement aussi fait un saut en politique, estime l'acteur. «Peut-être qu'il est même du côté un peu fou de la droite», a déclaré Wilson. «Pas un raciste de droite, je ne pense pas que ce soit Dwight. Mais peut-être du côté de droite de la théorie du Flat Earth et en course pour obtenir un siège au conseil municipal de Scranton.»

En plus de la politique, d'après Wilson, le personnage aurait sûrement investi du temps dans son entreprise familiale. «Il est probablement en train de chercher des moyens de rendre sa ferme plus rentable, probablement un stand au bord de la route de Schrute Farms avec les meilleures betteraves sur le dessus», a raconté Wilson. «Je pense qu'il est un capitaliste, donc il aurait acheté beaucoup plus de bâtiments à Scranton et tout autour.»

Un épisode sur Zoom?

En parlant de l’arrivée du télétravail avec la pandémie, Wilson avoue qu'il serait amusant de voir Dunder Mifflin comme un lieu de travail hybride et distant. «Un épisode entier de The Office sur Zoom? Ce serait plutôt cool» a-t-il déclaré à Gizmodo.

Rainn Wilson s’est aussi amusé à imaginer ce que Michael Scott ferait en ce moment, et c’est un peu triste. «Je pense que si Michael était toujours chez Dunder Mifflin, il voudrait certainement que les gens reviennent au bureau quoiqu'il arrive. Il se présenterait chez les gens, il voudrait juste que les gens soient désespérément là.»

Il pense que Michael aurait été déprimé d’être enfermé dans son condo sur Zoom. Selon Wilson, l’ancien patron de la filiale de Scranton aurait été incapable de connecter avec ses employés en télétravail.

En attendant que tous ces scénarios se réalisent un jour dans un futur où The Office reviendra à l’écran, on pourra voir Rainn Wilson aux côtés de Bryan Cranston et Annette Bening dans la nouvelle comédie de Paramount+, Jerry & Marge Go Large, dès le 17 juin. Si vous vous ennuyez de Dwight, Michael et les autres, les épisodes de The Office sont toujours en ligne sur Netflix au Canada.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s