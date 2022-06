Elden Ring: les guides de stratégie de Future Press en précommande à 20% de rabais

Reconnus pour la haute qualité de ses livres et guides de jeux, Future Press présente deux volumes comprenant toutes les informations nécessaires pour connaître le jeu Elden Ring de fond en comble.

Les deux volumes du guide officiel de Future Press pour Elden Ring, Vol. 1: The Lands Between et Vol. 2: Shards of the Shattering, sont disponibles en précommande et en rabais au prix de 51,75$ chacun, au lieu de 64,99 $.

Chaque volume comprend l’archivage de tout ce qu’il faut savoir des Lands Between, le premier tome couvrant le monde, tandis que le second tome expliquera les nombreuses créatures qu’on peut rencontrer, ainsi que l'arsenal d'armements qu’on peut acquérir.

Présentement en précommande sur Amazon, Elden Ring Official Strategy Guide, Vol. 1: The Lands Between et Vol. 2: Shards of the Shattering de Future Press doivent sortir le 29 juillet prochain. Dépêchez-vous de les précommander avant que l’offre de 20% de rabais ne se termine.

