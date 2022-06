Breath of the Wild: ce cosplay de gardien est hallucinant [VIDÉOS]

Les inconditionnels des conventions geek ont l’habitude de croiser Zelda et Link, peut-être même Ganondorf ou Tingle à l’occasion, mais un redoutable gardien de Breath of the Wild? Disons que c’est plus rare!

Une ingénieuse cosplayeuse du nom d’Allison Chase a su néanmoins relever le défi de créer un costume hautement crédible et menaçant du robot de pierre antique. Découverte par Kotaku, Chase a présenté le fruit de son incroyable labeur au MegaCon d’Orlando en mai dernier.

L’énorme gardien a nécessité plusieurs mois de travail de la part de l’Américaine, qui a documenté le long processus de création sur son compte TikTok.

Ultimement, le cosplay se veut une copie quasi exacte de l’ennemi, de ses zones lumineuses à son œil qui scrute sans cesse les alentours, en passant par son allure décrépite et sa structure parsemée de végétation.

Même l’inquiétante musique qui rythme habituellement les rencontres avec la créature est au rendez-vous!

On pourrait croire que l’ensemble est robotisé, mais c’est plutôt la vaillante cosplayeuse qui, assise sur un tabouret à l’intérieur de sa création, fait bouger les différentes sections du gardien. Vous comprendrez par le fait même que, pour accueillir un humain de taille normale, la structure est... imposante.

D'ailleurs, une vidéo de Chase donne l'occasion de contempler la grosseur du gardien, tandis qu’une autre montre les pirouettes que doit effectuer la cosplayeuse pour entrer dans celui-ci et en sortir.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’Allison Chase réussit à fabriquer un gigantesque et très intense cosplay. Par le passé, la trentenaire a notamment façonné le Catbus de Mon voisin Totoro et le Power Loader de Ripley dans Alien.

Deux autres créations franchement impressionnantes!

