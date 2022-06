Léa Seydoux devrait incarner Lady Margot dans «Dune 2»

Léa Seydoux sera très vraisemblablement Lady Margot dans Dune 2, un rôle clé dans la suite du film de Denis Villeneuve.

Le tournage de cette adaptation, produite par Warner Bros, débutera cet été à Budapest. Si la distribution n’est pas totalement finalisée, on sait que Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Zendaya et Josh Brolin reprendront leurs rôles.

Parmi les nouveaux visages de cette suite, Christopher Walken sera l’empereur Padishah Shaddam IV, Florence Pugh jouera la Princesse Irulan (fille de Shaddam IV) et Austin Butler quittera les habits d’Elvis pour incarner Feyd-Rautha, le grand rival de Paul Atréides, le personnage principal, qui est joué par Timothée Chalamet. Ce Paul, que la fin du film avait laissé au milieu désert d’Arrakis avec une tribu de Fremen.

Lady Margot, dans le cycle de romans de Frank Herbert à partir desquels sont écrits les scénarios de Dune, est membre de la Communauté des sœurs, de l’ordre du Bene Gesserit, et son mari est le comte Hasimir Fenring. Elle joue un rôle crucial dans l’intrigue.

L’actrice française est une habituée des rôles internationaux, puisqu’elle a joué dans des films à succès tels que Inglourious Basterds, Robin des Bois, Mission Impossible: Protocole Fantôme, The Grand Budapest Hotel, The Lobster, Spectre, The French Dispatch, plusieurs James Bond et Les Crimes du futur, présenté en compétition à Cannes cette année. Elle incarne également le rôle de Fragile dans le jeu vidéo Death Stranding, de Kojima Productions.

Dune 2 devrait sortir le 23 octobre 2023.