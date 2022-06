Pour connaître la qualité de votre sommeil, votre montre vous le dira

Beaucoup de choses peuvent nous empêcher d’avoir une bonne nuit de sommeil. Mais comment savoir si nous dormons bien ou mal ? Ces dernières années, les capteurs des montres intelligentes se sont perfectionnés au point d’offrir assez de précision.

Le fabricant de montres intelligentes Fitbit (propriété de Google) offre depuis quelques années une fonction du suivi du sommeil. Et ce qu’il y a de nouveau aujourd’hui, ce sont les 10 nouveaux paramètres pour mieux connaître et évaluer la qualité du sommeil.

Quel type de dormeur êtes-vous ?

Le sommeil n'est pas qu'un simple repos de 7 à 8 heures – tout le monde est différent. Les gens de chez Fitbit s’appuient sur l'analyse de 1,87 million de fiches de sommeil par un neurologue, des experts du sommeil et des chercheurs scientifiques.

Les profils de sommeil analysent chaque mois le sommeil à travers 10 paramètres clés, calculent les tendances et les comparent à ce qui est typique pour votre âge et votre sexe.

Fitbit Analyse graphique du sommeil sur l'appli Fitbit (disponible en français)

Qu'il s'agisse de nouvelles mesures, comme la variabilité de l'horaire de sommeil, le temps avant le sommeil profond et le sommeil perturbé, ou de mesures déjà suivies, comme la durée du sommeil, le repos et le sommeil paradoxal, ces points de données donnent une vue d'ensemble, sur un mois, de vos habitudes et de la qualité de votre sommeil afin que vous puissiez découvrir où vous pouvez vous améliorer.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Il suffit de porter la montre pendant au moins 14 nuits par mois pour obtenir une évaluation. Fitbit précise que le sommeil peut varier considérablement d'une nuit à l'autre, il est donc utile de comparer vos données de sommeil sur une plus longue période à partir de votre propre environnement de sommeil pour découvrir plus d'informations sur vos habitudes et la façon dont vous pouvez l’améliorer.

Les montres compatibles et coût

Les nouveaux profils de sommeil sont disponibles avec l’application Fitbit (compatible Android et iOS) qui seront abonnés au service Premium avec les appareils Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe ou Inspire 2.

Évidemment, le service des profils de sommeil n’est pas gratuit. Fitbit Premium est sans frais les trois premiers mois (90 jours), après quoi l’abonnement commence au tarif de 13,49 $ par mois ou 104,99 $ annuellement.