Voici de quoi avaient l’air 20 des sites internet les plus connus des Québécois il y a 20 ans

On n’en parle pas assez souvent, mais il y a 20 ans, on était en 2002.

Beaucoup de choses ont changé depuis, à commencer par l’avènement des voitures volantes et des réseaux sociaux.

La technologie est certainement le domaine ayant connu les évolutions les plus drastiques, mais heureusement, la 8e merveille du monde, The Internet Archive Wayback Machine, existe et nous permet de mesurer l’ampleur du progrès survenu durant les deux dernières décennies.



On a passé dans la moulinette certains des sites internet que les Québécois utilisent le plus souvent au quotidien et les résultats sont saisissants.

2002, c’était la préhistoire de l’Internet finalement!

Constatez avec nous:

Hydro-Québec en 2002

Capture d'écran / Internet





Hydro-Québec en 2022

Capture d'écran / Internet

SAAQ en 2002

Capture d'écran / Internet





SAAQ en 2022

Capture d'écran / Internet

STM en 2002

Capture d'écran / Internet





STM en 2022

Capture d'écran / Internet

SÉPAQ en 2002

Capture d'écran / Internet





SÉPAQ en 2022

Capture d'écran / Internet

Metro en 2002

Capture d'écran / Internet





Metro en 2022

Capture d'écran / Internet





IGA en 2002

Capture d'écran / Internet



IGA en 2022

Capture d'écran / Internet

Provigo en 2002

Capture d'écran / Internet





Provigo en 2022

Capture d'écran / Internet

SAQ en 2002

Capture d'écran / Internet





SAQ en 2022

Capture d'écran / Internet

Desjardins en 2002

Capture d'écran / Internet



Desjardins en 2022

Capture d'écran / Internet

Banque nationale en 2002

Capture d'écran / Internet





Banque nationale en 2022

Capture d'écran / Internet

Vidéotron en 2002

Capture d'écran / Internet





Vidéotron en 2022

Capture d'écran / Internet

Bell en 2002

Capture d'écran / Internet





Bell en 2022

Capture d'écran / Internet

Journal de Montréal en 2002 (ou plutôt, son ancêtre Canoë...)

Capture d'écran / Internet





Journal de Montréal en 2022

Capture d'écran / Internet

La Presse en 2002

Capture d'écran / Internet

La Presse en 2022

Capture d'écran / Internet





RDS en 2002

Capture d'écran / Internet

RDS en 2022

Capture d'écran / Internet

Meteomedia en 2003

Capture d'écran / Internet

Meteomedia en 2022

Capture d'écran / Internet





Les PAC en 2002

Capture d'écran / Internet





Les PAC en 2022

Capture d'écran / Internet

Canadien de Montréal en 2002

Capture d'écran / Internet

Canadien de Montréal en 2022

Capture d'écran / Internet

Expos de Montréal en 2002

Capture d'écran / Internet





Expos de Montréal en 2022

Capture d'écran / Internet

La Ronde en 2002

Capture d'écran / Internet





La Ronde en 2022