MEGAMIGS: l'événement jeu vidéo est de retour en octobre

Du 19 au 22 octobre, l'événement MEGAMIGS élira résidence à l’hôtel Bonaventure et accueillera les joueurs et l’industrie du jeu vidéo. Ce sera l’occasion parfaite pour le public de se revoir et découvrir les nouveautés à venir.

Organisé par La Guilde du jeu vidéo du Québec, l’événement regroupera plus de 3000 professionnels de l’industrie. Les gamers auront aussi l’occasion de découvrir des dizaines de nouveautés d’ici et d’ailleurs le 21 en soirée et 22 toute la journée. «Comme nous recevons des participants de partout, le milieu québécois du jeu vidéo va s’y retrouver localement, mais y rayonner internationalement», explique le directeur général de La Guilde, Jean-Jacques Hermans, dans un communiqué.

Au menu: des kiosques de studios d’ici et d’ailleurs, des démos de jeux, la découverte des meilleurs programmes de formation, des conférences avec les experts du milieu et plus encore.

Les billets pour l’événement MEGAMIGS sont maintenant en vente. Pour profiter d’une réduction de 40%, achetez votre billet avant le 3 juillet. L’entrée sera gratuite pour les enfants.

La 18e édition du MEGAMIGS se tiendra à l’hôtel Bonaventure, 900 rue de La Gauchetière Ouest, du 19 au 22 octobre de 9h à 18h. Un rendez-vous à ne pas manquer!

