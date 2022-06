Vente PlayStation: jusqu’à 75% de rabais sur d’excellents jeux PS5 et PS4

La vente State of Play de PlayStation vient à peine de terminer et déjà, Sony propose de nouvelles réductions sur des jeux pour ses consoles PS5 et PS4.

La vente «les offres de la mi-année» comprend des rabais sur d’excellents jeux, autant des titres AAA que des jeux indie. Les offres prennent fin le 6 juillet, alors faites vite!

Voici quelques rabais qui ont retenu notre attention.

Assassin’s Creed Valhalla

79,99$ 31,00$

Injustice 2 (Édition Standard)

26,99$ 4,04$

Maneater (PS4 et PS5)

53,49$ 26,74$

Moving out

33,49$ 8,37$

Madden NFL 22 (PS5)

89,99$ 22,49$

Sekiro: Shadows Die Twice (Edition GOTY)

79,99$ 39,99$

Tiny Tina’s Wonderlands (PS4)

79,99$ 63,99$

Hades

33,49$ 25,11$

Unpacking

26,99$ 21,59$

DayZ

66,99$ 40,19$

Mass Effect (Édition Légendaire)

79,99$ 31,99$

A Way Out

39,99$ 9,99$

Jurassic World Evolution

66,99$ 13,39$

Cities: Skylines (Mayor’s Edition)

133,49$ 26,69$

Blair Witch

39,99$ 11,99$

Pour consulter la liste des jeux qui font partie de la vente, c'est juste ici.

