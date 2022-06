Return to Monkey Island, Pac-Man World Re-Pac et plus encore: les 7 annonces les plus excitantes du Nintendo Direct Mini du 28 juin [VIDÉOS]

Quelques semaines après ses compétiteurs, Nintendo dévoile à son tour quelques titres partenaires à venir sur la console Switch.

Si on a eu droit à quelques surprises, comme l’exclusivité temporaire de Return to Monkey Island et le lancement des deux jeux de Portal sur la console, le Nintendo Direct Mini du 28 juin nous a donné quelques titres excitants à venir dans les prochains mois.

Voici donc les dévoilements et bandes-annonces qui ont retenu notre attention mardi matin, lors de la plus récente diffusion de Nintendo.

Nier: Automata

Le jeu de 2017 arrive finalement sur la console de Nintendo. Nier Automata: The End of YoRHa Edition sortira le 6 octobre sur Nintendo Switch.

Super Bomberman R 2

Konami annonce une suite au jeu de combat explosif et présente un nouveau mode de jeu amusant, dans lequel un joueur doit défendre ses trésors contre 15 autres joueurs. Super Bomberman R 2 sortira l'année prochaine.

Pac-Man World Re-Pac

Le remake du jeu de plateforme Pac-Man World arrive sur Nintendo Switch, et autres consoles, dès le 26 août.

Return to Monkey Island arrivera exclusivement sur la Switch (et PC).

Nintendo a annoncé que Return to Monkey Island sortira sur console exclusivement sur la Nintendo Switch, en même temps que la version PC, et a présenté du gameplay jamais encore dévoilé. On ne connaît toujours pas de date de sortie, mais le jeu est prévu pour 2022.

Blanc

Nintendo a présenté un petit jeu coopératif qui a immédiatement attiré notre attention. Le jeu noir et blanc de Gearbox Interactive suit l'histoire d'un louveteau et d'un faon perdus dans une tempête de neige. Les deux compagnons devront s'appuyer les uns sur les autres afin de suivre les empreintes laissées par leurs familles dans la neige. Blanc devrait arriver sur Switch en février 2023.

Portal: Companion Collection, disponible dès maintenant

La collection Portal de Valve arrive en surprise sur Nintendo Switch et est maintenant disponible sur la console.

Persona 3 Portable, 4 Golden et 5 Royal arriveront aussi sur Switch

Après que Xbox ait annoncé l'arrivée de Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal sur la Game Pass et Steam, c'est au tour de Nintendo d'avoir droit aux célèbres JRPG d'Atlus. Persona 5 Royal arrivera sur la console portable dès le 21 octobre. Les autres titres n'ont toutefois pas encore de date de sortie.

Pour visionner la présentation complète de 26 minutes:

