Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [JUILLET 2022]

Même avec la sortie du tout nouveau service d’abonnement, Sony revient en juillet avec trois titres gratuits qui seront offerts à tous ses membres PlayStation Plus.

On retrouve trois jeux complètement différents les uns des autres: l’aventure colorée Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le jeu d’horreur The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ainsi que le jeu multijoueur Arcadegeddon.

Voici plus en détail les jeux qui seront accessibles gratuitement à tous les membres PS Plus à partir du 5 juillet 2022:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4/PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS4 et PS5)

Notons que, jusqu'au 4 juin, il sera toujours possible de se procurer la sélection de juin.

