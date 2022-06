Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [JUILLET 2022]

Microsoft a présenté les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois de juillet.

Ce n'est pas une sélection à se jeter par terre, mais c'est quand même l'occasion de revisiter des titres populaires à leurs sorties, comme Torchlight.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement:

Beasts of Maravilla Island - Disponible du 1er au 31 juillet

Relicta - Disponible du 16 juillet au 15 août.

Thrillville: Off the Rails - Disponible du 1er au 15 juillet

Torchlight - Disponible du 16 au 31 juillet

