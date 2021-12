Turbo Kid, le jeu 100 % québécois d'Outerminds et RKSS Films

Le studio montréalais Outerminds s'est associé à plusieurs compagnies québécoises pour le développement de son jeu Turbo Kid, basé sur le célèbre film de RKSS Films et EMA Films de 2015.

Le studio, qui compte 35 employés, fait affaire avec des entreprises d'ici pour l’ensemble des volets de la conception de son jeu; du design sonore allant jusqu'à la marchandise.

«C'est un jeu québécois, basé sur une propriété intellectuelle québécoise», affirme Guiz de Pessemier, cofondateur du studio Outerminds avec Sylvain Savard et Alexandre Caron. Le Matos, un groupe québécois ayant également composé la musique du film signera la bande sonore, Vibe Avenue le studio de création sonore montréalais s’occupe de l’habillage audio, et le bédéiste Jeik Dion, qui a récemment publié une adaptation de Aliss de Patrick Sénécal, prépare une bande-dessinée originale pour le jeu.

Courtoisie Outerminds Les cofondateurs d'Outerminds Guiz de Pessemier, Sylvain Savard et Alexandre Caron

Au-delà de la production, Outerminds fera également affaire avec des compagnies d’ici pour les produits dérivés du jeu, ainsi, c’est Front Froid qui publiera la bande dessinée de Jeik Dion, Poche et Fils et Studio Lounak s'occuperont des vêtements et la merch inspirés du jeu vidéo de Turbo Kid, tandis que les cassettes audio de la bande sonore seront produites chez Duplication.

Mais faire un jeu de A à Z avec des compagnies d'ici, ce n'est pas nécessairement le chemin le moins dispendieux. «On s'est dit que ça coûterait plus cher, mais qu'on allait tout faire faire au Québec», explique Guiz. «J'ai fait des recherches pour savoir qui enregistrait encore sur des cassettes en 2021», déclare-t-il en riant. «Je suis tombé sur [Duplication], une compagnie de Montréal».

RKSS Films et EMA Films Le film Turbo Kid met en vedette Laurence Leboeuf, dans le rôle d'Apple, et Munro Chambers, dans le rôle du Kid.

Le jeu Turbo Kid, basé sur le film de 2015 se déroulant dans le futur post-apocalyptique de 1997, est un metroidvania créé en collaboration avec RKSS Films et EMA Films. Dans le jeu, qui se déroule après les événements du film, le Kid doit se débrouiller seul alors qu'il traverse les Terres Désolées à la recherche d'un ami. Tout comme le film duquel il s'inspire, le jeu sera sanglant et rempli d'action, tout en proposant des environnements vastes et divers. Le tout conçu par les équipes d'Outerminds ainsi que leurs partenaires d'ici.

«On a vraiment fait des efforts pour aller chercher le plus d'entreprises d'ici, pour faire travailler le monde d'ici», déclare Guiz. «C'est un peu un élan de fierté», ajoute-t-il. «En ce moment, on regarde autour de nous, on voit des amis dans la restauration qui ont de la misère. Nous, on a une opportunité de faire travailler du monde».

Courtoisie Outerminds

Le jeu a également bénéficié d'une campagne de sociofinancement Kickstarter, non pas pour sortir, mais pour pousser encore plus loin les possibilités de celui-ci. La campagne a accumulé plus de 174 000 $, ce qui permettra aux développeurs d'ajouter la jouabilité d'un autre personnage, Apple, incarné par Laurence Leboeuf dans le film. La possibilité d’incarner Apple était le troisième pallier Kickstarter à atteindre à 160 000 $. Le premier pallier, de 50 000 $, a été financé en 10 heures seulement par les fans des jeux d’Outerminds et du film Turbo Kid.

«C'est un Kickstarter de finition», explique Guiz. «De la façon qu'on l'a présenté, c'est que peu importe ce qui se passe, le jeu va sortir [...] C'était pour ajouter des éléments pour être à la hauteur de nos ambitions». Guiz indique que juste l'animation d'un personnage, c'est beaucoup plus coûteux que ça peut en avoir l'air.

Les fans qui ont financé le projet pourront donc non seulement bénéficier d’un jeu encore plus ambitieux, mais selon leur contribution, certains auront une copie du jeu, soit numérique ou physique, des t-shirts, une copie de la bande dessinée, la cassette audio alors que d’autres verront même leur nom dans le générique du jeu.

Bande-annonce de Turbo Kid d'Outerminds

Turbo Kid sort sur Nintendo Switch et PC en 2022. Pour ne rien manquer, ajoutez le jeu dans votre liste de souhaits Steam!