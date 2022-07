Thor: Love and Thunder est le parfait équilibre entre l’absurde, la tragédie et Guns ‘n Roses [CRITIQUE]

Taika Waititi reprend les rênes du quatrième film solo mettant en vedette Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale. Au menu: des combats à couper le souffle, de l’humour et beaucoup de Guns ‘N Roses. Pèse sur start a eu la chance de visionner Thor: Love and Thunder et voici ce qu’on en pense.

• À lire aussi: Christian Bale est tenté de reprendre la cape de Batman, mais à une condition

• À lire aussi: Marvel: voici les deux meilleurs ordres dans lesquels regarder les films et les séries

À la suite des événements d'Avengers: Endgame, Thor tente de trouver la paix intérieure. Il doit toutefois faire face à une nouvelle menace et doit retourner dans l’action en recrutant Valkyrie, Korg et Jane Foster, maintenant devenue la Mighty Thor. Ensemble, ils tenteront d'empêcher Gorr, le Tueur de Dieux, d'éliminer tous les dieux de l’Univers.

Sachant que Taika Waititi est à la tête du projet, on peut facilement s’attendre à un version comique de Thor, ce qui est bien évidemment le cas. En plus des blagues ridicules et des scènes ultras colorées, Waititi a avoué avoir réalisé un rêve en faisant Thor: Love and Thunder. «Nous voulions dépenser autant d'argent que possible sur certaines chansons. Cela a toujours été un de mes rêves», a expliqué Waititi en conférence de presse à propos de la forte présence de chansons du groupe Guns ‘N Roses. « Toute l'esthétique autour du film est ce que nous voulions que ce soit, cette palette explosive, expressive et colorée, qui reflétait en quelque sorte les fourgonnettes peintes à la bombe aérosol dans les années 80 et des couvertures d'albums rock.»

Étant l’un des groupes de musique préférés du réalisateur, Guns N’ Roses accompagnera Thor tout le long de son aventure et s’agencera parfaitement à cette esthétique éclatante. « [...] nous permettre de refléter ce genre de choses, vous savez, le genre d'aventure folle que nous présentons visuellement, était un autre de mes rêves qui s'est réalisé », ajoute le réalisateur néozélandais. Même si la voix d'Axel Rose n'est pas notre préférée, elle colle étrangement bien à l'œuvre de Waititi.

Une histoire qui nous ramène brutalement à la réalité

Connaissant le travail de Waititi, on se doute que toute cette explosion de couleurs cache une histoire sombre, et c’est exactement où Gorr, joué par l’excellent Christian Bale, entre en jeu.

Marvel Studios/Disney

Ce personnage brisé par la foi, assombri par la colère et la désillusion, ramène brutalement le spectateur à la réalité du film. Bale réussit à rendre le personnage déjà effrayant encore plus abominable, et aspire les couleurs et la vie du film avec son jeu d’acteur lorsqu'il est à l'écran. L’acteur britannique était le choix parfait pour le rôle, puisqu’il est un véritable caméléon, il sait comment rendre un personnage sinistre et surtout, il est totalement l’opposé de Chris Hemsworth.

Quand Thor rencontre the Mighty Thor

Pendant l’absence de Thor à New Asgard, un nouveau super-héros a pris la place du Dieu du Tonnere. Natalie Portman joue un rôle puissant et ça lui va comme un charme. Et que dire de la relation entre Jane et son ex-copain! C’est comme deux adolescents qui se sont laissés pendant l’été et qui se revoient à leur retour à l’école.

Jane est devenue une femme forte, et Thor a clairement encore beaucoup de séquelles de séparation et se cherche encore. Elle n’est plus la scientifique de renom qui attend que Thor sauve la Terre, et ça fait du bien de la voir elle aussi participer à la bataille contre Gorr. Waititi a réinventé le rôle de Jane Foster pour son retour à la MCU et permet au spectateur la voir sous une autre forme, ce qui est tout à fait rafraîchissant.

Marvel Studios/Disney

D'ailleurs, Portman a dû s’entraîner pour paraître plus imposante dans son costume. «J'étais particulièrement reconnaissante de l'imagination de chacun d'avoir choisi une actrice de 5 pieds 3 dans un rôle de 6 pieds » a-t-elle dit en rigolant en conférence, parlant de son rôle de The Mighty Thor. «Je pense que c’était une véritable opportunité à saisir et probablement pas quelque chose que j'aurais l'occasion de faire, d'être imaginée ainsi comme n'importe qui d’autre dans le groupe».

Les dieux du ridicule

Lors de la conférence de presse, Chris Hemsworth a décrit comment c’était travailler avec Taika Waititi. «C’était Taika dans sa forme la plus folle» a-t-il déclaré. Hemsworth explique que la suite de Thor est le produit de l’enfant intérieur du réalisateur. «C'est comme si on avait donné les clés d’un royaume à un enfant de 7 ans et qu’on lui a demandé "si tu faisais un film, que ferais-tu?" Ce à quoi il répond: "Eh bien, je veux mettre ça dedans. Je veux faire ça. Je veux essayer ça."» Kevin Feige, président de Marvel Studios, a d'ailleurs vanté l'imagination et le talent de Waititi. «Cette énergie renouvelée de Taika, qui nous a suivi depuis des années, c'est ce qui est le plus excitant.»

Parce que Waititi a la confiance de ses confrères et de Feige, il a réussi à mettre dans Thor: Love and Thunder un ramassis de scènes de jalousie entre Stormbreaker et Mjolnir, de blagues absurdes et amusantes, de moments gênants entre Thor et Jane, de scènes tragiques et obscures, entremêlées de chèvres spatiales qui hurlent à tout bout de champ. Dit de même, ça peut porter à confusion, mais Waititi et toute la distribution ne ratent pas un moment pour nous faire vivre toute une gamme d'émotions, et rendent le film équilibré et plaisant à regarder.

De plus, Feige et Waititi s’en sont donné à cœur joie de faire en sorte que Thor et l’acteur qui le joue ne fasse qu’un, rendant ainsi le dieu nordique plus authentique et plus humain. Parlant de comment Waititi a su briser les règles des premiers films de la MCU avec Ragnarok, Hemsworth explique que Thor et lui sont devenus presque identiques. «Il y a évidemment une familiarité, mais il a tellement changé au fil des années. Et c'est ce qui est plutôt amusant, alors que l'évolution du personnage et mes opinions se sont en quelque sorte fusionnées et entrecroisées.»

Marvel Studios/Disney

On attend ou on accourt au cinéma?

Thor: Love and Thunder est sans hésitation un film parfait pour l’été. En plus de vous faire rire et de vous extirper quelques larmes d’émotions, le nouveau film de Taika Waititi est un bijou visuel qu’on appréciera au cinéma.

Les différents styles de jeux d’acteurs de Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale se marient à merveille, malgré leurs différences. Ces derniers, accompagnés de Tessa Thompson, Russell Crowe et les acteurs de Guardians of the Galaxy, réussissent à parfaitement transposer les idées loufoques de Taika Waititi sur grand écran.

Après la noirceur d’Avengers: Endgame, ça fait du bien de laisser les personnages de la MCU être niais et de les ridiculiser un peu. Comme ils l’ont confirmé lors de la conférence de presse, les acteurs ont eu énormément de plaisir à tourner ce film et ça se voit!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s