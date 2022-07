Xbox Game Pass: PowerWash Simulator, Escape Academy et plusieurs autres jeux arrivent d’ici la mi-juillet

Une sélection de jeux très variée arrivera sur la Xbox Game Pass au cours des prochains jours.

Xbox ajoutera 12 nouveaux titres au catalogue de la Game Pass. On pourra savourer les plaisirs du lavage à haute pression avec PowerWash Simulator, devenir l’ultime professionnel de jeux d’évasion avec Escape Academy, ou encore jouer les criminels avec l’un des Yakuza. On nous propose même des titres pour les tout-petits mettant en vedette Peppa Pig et Patpatrouille! .

Voici donc tous les nouveaux titres qui arriveront sur le service de jeux sur demande au cours des prochains jours:

Dès aujourd’hui:

Last Call BBS (PC)

(PC) Yakuza 0 (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Yakuza Kiwami (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Yakuza Kiwami 2 (cloud, console et PC)

7 juillet

DJMax Respect V (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Matchpoint: Tennis Championships (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Road 96 (cloud, console et PC)

14 juillet

Escape Academy (console et PC)

(console et PC) My Friend Peppa Pig (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Overwhelm (PC)

(PC) PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) PowerWash Simulator (cloud, console et PC)

Jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 15 juin:

Atomicrops (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Carrion (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Children of Morta (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Cris Tales (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Lethal League Blaze (cloud, console et PC)

