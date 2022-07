James Cameron pourrait renoncer à réaliser les deux derniers films Avatar

James Cameron pourrait confier les rênes des derniers films Avatar à un.e autre cinéaste.

Le réalisateur de Terminator fait actuellement la promotion d'Avatar: La voie de l'eau, la suite d'Avatar de 2009. Dans une entrevue accordée au magazine Empire, il a révélé qu'il envisageait d'engager quelqu'un d'autre pour réaliser Avatar 4 et Avatar 5 après avoir terminé le troisième volet.

« Les films Avatar sont dévorants. J'ai aussi d'autres choses en cours de développement qui sont passionnantes. Je pense qu'avec le temps - je ne sais pas si c'est après le troisième ou le quatrième - j'aurai envie de passer le relais à un réalisateur ou une réalisatrice en qui j'ai confiance, pour que je puisse faire d'autres choses qui m'intéressent aussi. Ou peut-être pas. Je ne sais pas », a-t-il confié.

James Cameron a tourné simultanément les deuxième et troisième films Avatar. Avatar: La voie de l'eau, qui met en scène Sam Worthington et Zoe Saldaña, doit sortir en décembre. Et si le cinéaste de Titanic n'est pas certain de réaliser d'autres films Avatar, il est déterminé à prendre en main l'intrigue et les thèmes de la franchise.

« Tout ce que j'ai besoin de dire sur la famille, sur la durabilité, sur le climat, sur le monde naturel, les thèmes qui sont importants pour moi dans la vie réelle et dans ma vie cinématographique, je peux le dire sur cette toile. Je suis devenu de plus en plus enthousiaste au fur et à mesure que j'avançais. Le quatrième film est un coup de cœur... J'espère vraiment que je pourrai le faire. Mais cela dépend des forces du marché. Le troisième est en boîte, donc il sortira quoi qu'il arrive. J'espère vraiment que nous pourrons faire le quatre et le cinq parce que c'est une grande histoire, en fin de compte », a-t-il expliqué.