Natalie Portman s'est sentie comme une «petite nouvelle» sur le tournage de Thor: Love and Thunder

Natalie Portman a eu l'impression d'être une débutante de l'univers Marvel sur le tournage de Thor: Love and Thunder.

L'actrice oscarisée a joué la scientifique Jane Foster, l'amoureuse du héros nordique interprété par Chris Hemsworth, dans Thor en 2011 et Thor: le Monde des ténèbres en 2013. Elle n'est pas apparue, en 2017, dans le film de Taika Waititi Thor: Ragnarok, mais elle fait son retour dans le quatrième volet de la franchise.

Dans une entrevue accordée à Vogue Australia, elle a avoué qu'elle était un peu nerveuse à l'idée de reprendre son rôle.

«C'était incroyable de revenir, et aussi un peu surréaliste. C'est tellement étrange quand quelque chose est très familier, mais, aussi, vous êtes un peu la petite nouvelle. Parce que Chris, Tessa [Thompson] et Taika avaient travaillé ensemble sur Ragnarok, et c'était très réussi. C'était comme s'ils se réunissaient tous et que j'étais cette débutante qui essayait de comprendre comment s'intégrer, a-t-elle déclaré. Mais ce sont les gens les plus gentils. Aussi, je connais bien Chris et Tessa pour leur travail précédent ensemble, et j'avais aussi fait deux films de Thor auparavant. Donc, il y avait aussi beaucoup de familiarité et de confort dans ce monde, mais c'était cet étrange mélange d'être à la fois un vétéran et un débutant.»

Thor: Love and Thunder, dans lequel jouent également Christian Bale, Jaimie Alexander et Russell Crowe, sort le 8 juillet.