14 films à voir au Festival Fantasia 2022: la sélection de Pèse sur Start

Le festival de films Fantasia est enfin de retour en présentiel cette année, du 14 juillet au 3 août 2022 avec une sélection de films ultra variée qui plaira à tous.

La 26e édition du Festival s’installe une fois de plus dans les salles de projection de l’Université Concordia, ainsi que quelques salles à travers le centre-ville de Montréal.

Cette année, le festival de films de genre célèbrera John Woo en lui offrant un prix de carrière honorifique. Pour l’occasion, il y aura une rencontre avec lui le 16 juillet en après-midi, et deux films du réalisateur, Hard Boiled et Face/Off, sont au programme au festival.

Pour vous aider à préparer votre propre Fantasia, nous avons fait le tour de la programmation et avons sélectionné quelques films qui ont retenu notre attention. Les billets seront en vente le 9 juillet en ligne et à la billetterie de l’Auditorium des diplômés de SGWU, au métro Guy-Concordia, puis tout au long du festival.

1997 - États-Unis - Action, Drame

Un classique qu’on a probablement tous déjà vu un samedi soir à la télévision! Mettant en vedette John Travolta et Nicolas Cage, ce film d’action tout à fait tordu raconte l’histoire d’un policier qui échange de visage avec un terroriste pour tenter de retrouver une bombe dissimulée à Los Angeles. Évidemment, le terroriste se réveille et vole l’identité du policier. Ce film de John Woo est une confrontation ultime dont l’enjeu déterminera qui survivra, qui mourra, et qui pourra retrouver son visage.

2022 - Japon - Drame, Comédie, Science-Fiction

Vous êtes-vous déjà posé la question: quand un monstre géant meurt, qu’est-ce qui se passe avec sa carcasse? C’est ce qu’on va découvrir dans ce film japonais. La priorité est avant tout de nettoyer les décombres, afin de pouvoir entreprendre la reconstruction. Au milieu des décombres gît la carcasse du monstre, dont la décomposition s’est déjà entamée. Ce problème de taille, c’est à Arata, officière de la Force spéciale, à qui on a confié la sale tâche de s'en débarrasser. Cette comédie montrera ce qui se passe dans les coulisses du grand nettoyage.

2022 - Japon - Comédie, Fantastique

L’astrologue français Nostradamus prédit que la fin du monde aura lieu en juillet 1999. Des cataclysmes transformeront la Terre en un lieu sans foi ni loi. À quelques moments de l’échéance, le petit Kappei et plusieurs autres enfants sont isolés sur une île du Japon afin de s’entraîner aux arts mystiques du Mukai Sappuken pour sauver la planète. Toutefois, Nostradamus s’est complètement trompé! Ainsi, en 2022, le maître des enfants les envoie vivre une vie normale. C’est ainsi que Kappei se retrouve au milieu de Tokyo avec un short vraiment trop court, une attitude de personnage de manga et le bagage socioémotionnel d’un fossile. Cette adaptation du manga tout aussi délirant présentera un film « feel good » et niaiseux à la cadence effrénée.

2022 - Canada - Documentaire

Le réalisateur Marc Joly-Corcoran, lui-même un grand passionné de Star Wars, a travaillé près de 5 ans sur ce documentaire suivant des fans qui vivent leur obsession pour la franchise. Il traite de l’évolution de la culture geek au Québec, qui était ridiculisée à une autre époque, mais qui aujourd’hui est encensée. Le documentaire suivra le parcours de trois fans, unis par une seule et même passion.

2002 - Québec - Comédie, Action

Regarder un film poche seul, c’est douloureux. Regarder un film poche avec plus d’une centaine de personnes, ça, c’est drôle! Revoyez le film d'action du tandem Saïa/Goudreau. Bénéficiant d’un budget monstre pour un film québécois et d’une distribution hors pair, le film a été assassiné par les critiques. Toutefois, une chose est certaine: c’est un film qui a osé sortir des sentiers battus, en offrant une comédie noire hors de l’ordinaire.

2022 - États-Unis - Horreur, Comédie

Bodies Bodies Bodies est un film d’horreur pour la génération des médias sociaux, où beaucoup de violence émotionnelle est infligée avant et après que le premier corps jonche le sol. Dans un manoir isolé, on suit de jeunes fêtards qui doivent mettre leurs différends de côté et identifier qui est le véritable tueur, tout en survivant à cette nuit sanglante.

2021 - Belgique - Horreur, Comédie

Dans cette comédie noire, le sujet de l’inégalité entre les sexes et culture d’entreprise est fort présent. On assistera à des situations angoissantes, des imbroglios tordants, des moments crève-cœur tout en restant dans la ligne de l’absurde. Ce film est un joyeux défoulement que les spectateurs n’oublieront pas de sitôt. Nos deux héroïnes affronteront le ridicule et le très dégueulasse... et il nous sera impossible de retenir nos cris et encouragements.

2022 - Corée du Sud - Drame, Thriller

Un tueur en série sévit. Il laisse des scènes de crime cryptiques et violentes et ose s’adresser directement à un détective aux homicides. La raison: le meurtrier est un ami d’enfance du policier. Il a décidé de prendre sa vengeance et de cibler les responsables de leur vie misérable alors qu’ils étaient battus, intimidés, humiliés ou ignorés à l’école. Ce dernier prend plaisir à assassiner ses anciens bourreaux, et son ami policier ne peut s’empêcher de ressentir une petite satisfaction. Toutefois, il doit l’arrêter, mais le meurtrier a toujours de l'avance sur lui et ses collègues.

1992 - Hong Kong - Action, Arts martiaux

Une maison de thé de Hong Kong devient soudainement le théâtre d’un carnage lorsque l’inspecteur Yuen interrompt une transaction illicite s’y déroulant. Son partenaire ne survit pas l’assaut, ce qui n’aide pas Yuen à garder ses pistolets rangés. Pendant ce temps, le tueur des triades Alan infiltre progressivement l’entourage du trafiquant d’armes Wong, qui ne réalise pas qu’Alan est en fait un policier infiltré. Chow Yun-Fat et Tony Leung Chiu-Wai sont devenus des vedettes internationales grâce à ce classique de 1992. Hard Boiled est en quelque sorte le pionnier des films sanglants de John Woo, pour qui les expressions « ballet de balles » et « gun fu » ont été créées.

2022 - Canada - Horreur, Comédie, Action

Jesse Thomas Cook, qui a ravi le public de Fantasia en 2011 avec son film de lutte Monster Brawl, revient avec une comédie extravagante satirisant la téléréalité, les experts en développement personnel et les « Karen ». On suivra Dale Domazar, un détective privé et « déprogrammeur de secte », dont le dernier contrat s’est conclu par un suicide collectif et à qui on vient demander de l’aide pour sortir quelqu’un d’une secte souçonnée.

2022 - Corée du Sud - Thriller, Action

Ce film sud-coréen rappelle énormément John Wick et Taken. Il s’agit en fait d’une adaptation du roman The Child Who Deserves to Die de Bang Jin-ho. Dès les premiers instants, le protagoniste se retrouve face à des assaillants armés de haches, se défendant en leur fracturant des membres et en faisant gicler le sang. Visuellement dynamique, avec des mouvements d’appareil tape-à-l’œil et des éclairages aux néons colorés, The Killer multiplie les scènes d’action chorégraphiées, parfois tournées en plan-séquence. Les fans de films d’action seront comblés.

2022 - Japon - Horreur, Comédie

Le festival continue à suivre la malédiction de Sadako, depuis la projection de Ring à Fantasia 1999. Cette fois, le spectre chevelu revient avec une approche pour le moins surprenante: par l’humour et l’autodérision. Allant de l’abus de « jump scares » sortis de nulle part impliquant une mascotte à la nouvelle apparence plutôt cocasse du spectre, le film reste fidèle à ses racines horrifiques en suscitant plusieurs frissons, entre autres avec de judicieuses modifications à la vidéo maléfique.

L’expression le dit: « toute bonne chose a une fin », et malheureusement c’est le cas pour DJ XL5, qui présentera son dernier programme de courts métrages. Son dernier Zappin’ Party sera une fête qui durera plus de deux heures et qui sera composée de plus de 20 courts métrages. On nous avertit même que ce programme mettra en vedette quatre courts métrages dont l’action tourne autour des cornichons. C’est quelque chose à ne pas manquer!

Bien que le Festival Fantasia s’adresse généralement à un public 18 ans et plus, l’événement offre tout de même une occasion de s'amuser en famille grâce à « Mon Premier Fantasia ». Une série de programmes de courts métrages seront projetés pour que toute la famille puisse vivre elle aussi l’expérience du festival.

Fantasia est l’occasion de faire des rencontres avec des mordus du cinéma de genre, de visionner des films uniques qu’on ne verrait pas dans les cinémas populaires en Amérique du Nord, mais surtout, de tripper et s’exclamer avec plus d’une centaine de spectateurs en salle. C'est une expérience en soi et ça vaut le détour entre amis!

Le Festival Fantasia se déroulera du 14 juillet au 3 août 2022.

