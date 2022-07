Skull and Bones d'Ubisoft dévoile son gameplay et une date de sortie [VIDÉOS]

Cinq ans après son annonce, Ubisoft a présenté jeudi après-midi du gameplay du jeu Skull and Bones, qui sortira le 8 novembre prochain.

Le studio français a finalement dévoilé des images du jeu dans le cadre de son événement spécial Ubisoft Forward pour Skull and Bones.

Le jeu de pirates se déroulera dans les eaux de l’océan Indien, à l’âge d’or de la piraterie. Les joueurs débutent sur une île, abandonnés à leur sort, et devront travailler pour bâtir leur réputation afin de devenir le pirate le plus redouté.

Le joueur sera invité à se livrer à toutes sortes d’activités, comme le pillage, la chasse à d'autres pirates et la chasse au trésor pour augmenter leur infamie, qui sert à bâtir sa réputation. Bien que le jeu puisse être joué en solo, les joueurs pourront se regrouper entre amis en ligne pour affronter des ennemis difficiles et accomplir des contrats.

Skull and Bones débarquera sur Xbox Series S/X, PlayStation 5, PC, Stadia et Luna le 8 novembre. Le jeu sera offert en deux éditions, Standard et Premium. L'édition Premium comprendra la Collection « La balade de Bloody Bones » qui introduira une gamme d'articles cosmétiques pour le capitaine et les navires ainsi que du contenu numérique supplémentaire incluant deux missions additionnelles, un Art Book numérique, la trame sonore du jeu ainsi qu'un jeton pour obtenir la Passe de Contrebandier de l’une des saisons du jeu au choix.

