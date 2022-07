YouTube s'excuse après avoir retiré la vidéo lofi hip hop radio - beats to relax/study to

Les amateurs de musique hip-hop instrumentale idéale pour se relaxer ou étudier sont en deuil.

La vidéo en direct «lofi hip hop radio – beats to relax/study to», qui avait cumulé plus de 668 millions de visionnements depuis sa mise en ligne en 2015 n’est plus en fonction.

En fait, les deux principales vidéos de la chaîne Lofi Girl, qui comportaient chacune plus de 20 000 heures de rythmes instrumentaux, (l’autre étant «lofi hip hop radio - beats to sleep/chill to») ont été retirées de YouTube dans les derniers jours en raison de problèmes de droits d’auteur.



Dimanche matin, le compte Twitter de Lofi Girl a communiqué la nouvelle à ses abonnés, déclenchant de vives réactions.



«Les radios lofi ont été supprimées à cause de faux avertissements pour atteinte aux droits d'auteur, j'espère que @YouTubeCreators @YouTube réglera cela rapidement...», ont écrit les gestionnaires du compte.

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N — Lofi Girl (@lofigirl) July 10, 2022

Devant le tollé suscité par sa décision, YouTube a réagi promptement en s’excusant et en promettant de remettre les vidéos en ligne le plus tôt possible.



«Confirmé que les demandes de retrait étaient abusives et résilié le compte des demandeurs 😔 nous avons résolu les problèmes + rétabli vos vidéos - cela peut parfois prendre 24 à 48 heures pour que tout revienne à la normale ! désolé que cela se soit produit et merci pour votre patience alors que nous avons réglé le problème ❤️‍🩹», a écrit un des comptes officiels de YouTube.

confirmed the takedown requests were abusive & terminated the claimants account 😔 we've resolved the strikes + reinstated your vids – it can sometimes take 24-48 hours for everything to be back to normal! so sorry this happened & thx for your patience as we sorted it out ❤️‍🩹 — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022



Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, les vidéos étaient toujours indisponibles.

La chaîne Lofi Girl a été mise sur pied par un Français du nom de Dmitri en 2015.

Elle s’appelait autrefois ChilledCow et a aujourd’hui plus de 10 millions d’abonnés.