Peter Dinklage rejoint la préquelle de Hunger Games

Peter Dinklage va jouer dans la préquelle de The Hunger Games, La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

L'acteur de Game of Thrones a été choisi pour jouer Casca Highbottom, doyen de l'université du personnage principal, Coriolanus Snow, et concepteur des Hunger Games, qui supervise son nouveau programme de mentorat et en veut à son élève.

« Le principal Highbottom est l'une des personnes les plus importantes de la vie de Snow, déclare le réalisateur Francis Lawrence dans un communiqué publié par Deadline. En tant que visage austère et vindicatif des Jeux, il établit les règles qui détermineront chaque aspect du destin de Coriolanus. Je suis ravi que Peter lui donne vie. »

« Alors que la production est en cours, nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par la façon dont ce casting s'est réuni et ravis d'accueillir Peter Dinklage à Panem, ajoute Nathan Kahane, président du Motion Picture Group de Lionsgate. Peter n'est pas seulement un acteur adoré des fans, qui apporte une présence imposante à chaque rôle qu'il joue. Il est l'un des meilleurs acteurs vivants. Il apportera une autorité formidable et charismatique au rôle important du Doyen de l'Académie. »

La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, tirée du livre de Suzanne Collins, se déroule de nombreuses années avant que Coriolanus Snow ne devienne le président tyrannique de Panem dans la série principale Hunger Games, où il a été interprété par Donald Sutherland. Dans la préquelle, Snow, 18 ans, est désignée pour encadrer Lucy Gray Baird, la tribut du district 12, lors du 10e tournoi annuel Hunger Games.

Peter Dinklage rejoint un casting qui comprend Tom Blyth dans le rôle de Coriolanus Snow, ou encore Rachel Zegler en Lucy Gray. La préquelle devrait sortir le 17 novembre 2023.