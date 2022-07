House of the Dragon: voyez la nouvelle bande-annonce de la série HBO

Le bleach capillaire est à l'honneur dans la nouvelle et plus longue bande-annonce de House of the Dragon, dévoilée par HBO. Ah et, il y a des dragons, aussi.

Bande-annonce House of the Dragon

Les événements de House of the Dragon se déroulent environ 200 ans avant ceux de Game of Thrones, la célèbre série de HBO. On suivra principalement la famille Targaryen et une guerre de pouvoir entre les héritiers de celle-ci.

Évidemment, il est toujours question d'asseoir ses fesses sur le Trône de fer.

La série met en vedette Emma D’Arcy (Princess Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Prince Daemon Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Paddy Considine (King Viserys I), Eve Best (Princess Rhaenys Velaryon) Fabien Frankel (Criston Cole) et Sonoya Mizuno (Mysaria).

House of the Dragon débutera sur HBO le 21 août 2022.

*Avec les informations de Variety.

