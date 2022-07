Effacer les données web de vos navigateurs mobiles permet d’accélérer leur utilisation

Les navigateurs, qu’ils soient sur ordinateurs ou sur téléphones intelligents, sont très utiles pour ne pas dire indispensables dès qu’on s’engage sur les réseaux Internet. Ceux-ci stockent certaines de ces données dans une mémoire cache afin qu'elles soient plus faciles à récupérer au lieu de les télécharger à nouveau.

Avec le système iOS des iPhone ou avec Android pour tous les autres appareils mobiles, au fil du temps, cette navigation finit par encombrer la petite mémoire cache des navigateurs alors qu’elle est censée au départ l’accélérer. Pas si petite que ça, cette mémoire peut gonfler jusqu’à 150 mégaoctets, voire plus !

Apple

Une situation que l’on retrouve autant sur les navigateurs Safari (iPhone) que sur Chrome, Firefox, Opera, l’appli DuckDuckGo et plusieurs autres.

Alors vider la mémoire cache permet à ces navigateurs de faire un ménage ou une remise à zéro qui va accélérer vos prochaines navigations sur les réseaux.

Cette remise à zéro donne un nouveau départ à votre navigateur, par contre la suppression du contenu de la mémoire cache vous déconnectera des sites auxquels vous êtes souvent connectés et pour lesquels il faudra refaire la connexion.

On suggère d’effacer le contenu du cache des navigateurs une fois par mois.

Sur les navigateurs mobiles comme Firefox, DuckDuckGo, il faut dans chacun ouvrir la section habituellement appelée Paramètres souvent représentée par une roue dentée ou une icône triple barre, aussi surnommée hamburger.

Si on prend Firefox, recherchez Gestion des données où l’on peut supprimer bien plus que la mémoire cache, mais aussi l’historique de navigation, les témoins (cookies), les données hors connexion et les fichiers téléchargés. Très pratique et simple.

Mozilla Le navigateur Firefox

Pour Safari qui est le navigateur par défaut des iPhone, la procédure va comme suit si vous avez comme moi la dernière version d’iOS:

Ouvrez l’appli Réglages > descendez jusqu’à Safari > Effacer l’historique de navigation. Confirmez le tout en tapant Suppr historique/données qui effacera comme sur Firefox l’historique, les témoins et les autres données de navigation.

Si par hasard des onglets étaient restés ouverts, la fonction de suppression vous demandera de confirmer leur fermeture.

L’emplacement de cette fonction de suppression peut varier selon les versions (si vous avez un ancien logiciel système) mais, en général, le résultat souhaité demeure toujours le même, celui de disposer d’un navigateur tout neuf, régulièrement ou chaque fois que nécessaire.