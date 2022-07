Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [AOÛT 2022]

Microsoft a présenté les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois d’août.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement:

Calico (1-31 août)

ScourgeBringer (16 août - 15 septembre)

Saints Row 2 (1-15 août)