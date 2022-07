Ben Affleck va reprendre le rôle de Batman dans Aquaman 2

Jason Momoa a annoncé que Ben Affleck reprendra son rôle de Batman dans Aquaman et le royaume perdu.

L'acteur a partagé sur Instagram une photo où il pose à côté de son collègue de Justice League sur le plateau d'Aquaman 2. Et il ajoute qu'ils joueront à nouveau Bruce Wayne/Batman et Arthur Curry/Aquaman dans le film !

Dans la légende, il a révélé que la nouvelle du retour Ben Affleck a fuité après qu'ils aient croisé un groupe de touristes venus visiter les studios Warner Bros.

« Bruce et Arthur réunis. Je t'aime et tu me manques Ben. Le WB Studio Tour est passé à côté de nous et nous a cramés ! Mais plein de bonnes choses arrivent dans Aquaman 2 », a-t-il écrit en légende.

Jason Momoa a également partagé une vidéo des personnes faisant la visite du studio après avoir apparemment vu Ben Affleck sortir de sa loge. « Eh bien, ce n'est plus un secret, n'est-ce pas ? C'est ce qui arrive, Warner Bros, quand vous sortez de votre plateau et qu'il y a nos fans », a-t-il lancé.

Le tournage d'Aquaman et le Royaume perdu, réalisé par James Wan, s'est initialement terminé en janvier, mais si l'on en croit la publication de Momoa, des scènes additionnelles ont dû être tournées. Est-ce en rapport avec le procès entre Amber Heard et Johnny Depp, dans lequel le studio a été (bien malgré lui) impliqué ? Réponse le 17 mars 2023, lors de la sortie du film.