Nintendo Switch Sports: la mise à jour gratuite introduit enfin le soccer

Depuis le 26 juillet, Nintendo a introduit le soccer à la longue liste de sports de Nintendo Switch Sports. Il suffit de mettre à jour le jeu sur sa console.

• À lire aussi: Xbox Game Pass: «Two Point Campus» disponible au lancement pour les membres

• À lire aussi: LEGO: la réplique de la console Atari 2600 maintenant offerte [PHOTOS]

Les joueurs pourront donc se rendre à Spocco Square et jouer des matchs 1 c. 1 ou 4 c. 4. Si vous n’avez pas de sangle, il est quand même possible de jouer au soccer avec la Joy-Con entre les mains.

Cette mise à jour gratuite introduit non seulement le soccer, mais aussi de nouvelles fonctions et de nouveaux mouvements dans le volleyball: le Slide Attack et le Rocket Serve.

Ces deux nouveautés serviront à surprendre les adversaires et à s’assurer ainsi de gagner tous les affrontements entre amis ou en ligne.

Courtoisie Nintendo

Pour ceux dont la soif de compétition n'est pas encore assouvie, Nintendo a ajouté la Pro League avec deux nouveaux rangs atteignables: «Rang S» et «Rang ∞».

Enfin, lorsqu'on n'est pas en train de smasher, de balancer ou de frapper en vue des nouveaux rangs du matchmaking aléatoire, on pourra facilement rejoindre des matchs d'amis en utilisant les identifiants de salle.

Courtoisie Nintendo

La mise à jour de Nintendo Switch Sports est maintenant accessible aux joueurs qui possèdent le jeu.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s