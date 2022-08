Xbox Game Pass: «Two Point Campus» disponible au lancement pour les membres

Xbox gâte les détenteurs de la Game Pass avec le très attendu jeu de simulation Two-Point Campus, qui sera disponible dès sa sortie.

Ce mois-ci, les jeux de simulation sont mis de l’avant, si on en croit la sélection présentée par Xbox. En plus de Two-Point Campus, Cooking Simulator et Shenzhen I/O s’ajoutent aussi à la vaste librairie. Comme le nom l’indique, Cooking Simulator est une simulation de cuisine qui met au défi notre dextérité et nos papilles gustatives virtuelles. Shenzhen I/O, quant à lui, est un jeu de casse-tête de programmation qui met au défi les joueurs à construire des circuits. Le jeu est inspiré de l’ingénierie électronique du monde réel.

Voici donc tous les nouveaux titres qui arriveront sur le service de jeux sur demande dans la première moitié du mois d’août:

2 août

Ghost Recon Wildlands (console, cloud, PC)

4 août

Shenzhen I/O (PC)

(PC) Turbo Golf Racing (Xbox Series X/S, cloud, PC)

9 août

Two Point Campus (console, cloud, PC)

11 août

Cooking Simulator (console, cloud, PC)

(console, cloud, PC) Expeditions: Rome (PC)

(PC) Offworld Trading Company (PC)

Jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 15 août:

Boyfriend Dungeon

Curse of the Dead Gods

Library of Ruina

Starmancer

Train Sim World 2

