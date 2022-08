Batgirl mis au placard par Warner Bros.

La décision de Warner Bros. de renoncer à la sortie de Batgirl a surpris.

Le New York Post a annoncé ce spectaculaire revirement et les dirigeants des studios ont confirmé au Hollywood Reporter avoir mis au rebut leur prochain film Batgirl. Ils auraient pourtant dépensé 90 millions de dollars pour le tournage, qui est déjà bouclé.

Le rôle de Batgirl / Barbara Gordon avait été confié à Leslie Grace, et le film de la superhéroïne devait être diffusé sur HBO Max plus tard cette année. En plus de Batgirl, les responsables de Warner Bros. ont également décidé de laisser tomber Scoob! Holiday Haunt, la suite du film d’animation Scoob (2020).

Un changement de stratégie de la nouvelle direction de la Warner Bros. serait la raison de ce revirement, et non pas le talent des comédiens ou réalisateurs.

« La décision de ne pas sortir Batgirl reflète le changement stratégique de notre direction en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max. Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision n’est pas un reflet de sa performance. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers les réalisateurs de Batgirl et Scoob! Holiday Haunt et leurs distributions respectifs et nous espérons collaborer à nouveau avec tout le monde dans un avenir proche », a expliqué un porte-parole de Warner Bros.

Selon The Hollywood Reporter, cette décision inhabituelle de mettre au placard un film en postproduction est le résultat d’un changement de direction au sein du studio. Le nouveau PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, se concentre sur les mesures de réduction des coûts et les salles de cinéma, tandis que l’ancien PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, avait donné la priorité au développement de projets pour le service HBO Max.

Les dirigeants du studio avaient initialement fixé un budget de production de 75 à 80 millions de dollars pour Batgirl, mais ce budget serait passé à 90 millions de dollars en raison des protocoles COVID-19 pendant le tournage, qui s'est achevé au début de l'année. Batgirl a été réalisé par les cinéastes de Bad Boys 3, Adil El Arbi et Bilall Fallah. À la distribution, on retrouve également J.K. Simmons dans le rôle du père de la superhéroïne, le commissaire James Gordon ; Brendan Fraser dans le rôle du méchant Firefly ; et Michael Keaton, qui reprend son rôle de Bruce Wayne/Batman.