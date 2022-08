Clarks s’associe à Pokémon pour une collection de Wallabees

La compagnie britannique Clarks, connue pour ses chaussures iconiques «Wallabee Boots» et «Desert Boots», a annoncé une collaboration avec...Pokémon!

Vous rappelez-vous, en 2012, un jeune homme disait «Tequila, Heineken, pas l’temps d’niaiser»? Un moment légendaire de l’Internet québécois. Moi, ce qui m’a frappé dans cet extrait viral, c’est que l’homme demande qu’on filme ses pieds, car il porte des Clarks. Il porte des Wallabees, et il est très fier. Probablement parce que la chanson qui joue en arrière-plan, c’est «Clarks» de Vybz Kartel. Tout un moment.

Je raconte ça, car je veux illustrer que les gens qui aiment les chaussures Clarks aiment vraiment beaucoup les chaussures Clarks. J’en ai eu la preuve quand j’ai travaillé au tout premier magasin Clarks du Canada pendant que j’étais aux études. La demande était très forte, autant chez la clientèle qui portait les Wallabees dans les années 70 que chez les jeunes, qui étaient inspirés de Ghostface Killah (qu’on surnomme the Wallabee Champ), MF Doom, Drake, Ye, Tyler, The Creator et plusieurs autres artistes hip-hop qui portent fièrement les Clarks.

Même le pas très gentil Walter White (Bryan Cranston) de Breaking Bad porte les Wallabees tout au long de la série iconique.

Courtoisie AMC

Les Wallabees sont extrêmement populaires, et Clarks en profite au maximum avec de nombreuses collaborations, dont celles avec Palm Angels, Supreme, Stüssy et maintenant, Pokémon!

Clarks a annoncé mardi la collection Pokémon, qui comprend trois paires de chaussures Wallabee aux couleurs de la franchise japonaise. Les voici!

Courtoisie Clarks Wallabee Black Embossed, Wallabee Yellow Embossed, Wallabee Mist

Wallabee Black Embossed

Disponibles ici

Cette chaussure noire a un motif estampé avec des petits Pikachus ainsi que des Poké Balls brodées. On retrouve la silhouette classique d’une Wallabee et la semelle en crêpe.

Wallabee Yellow Embossed

Disponible ici

Même chose que la chaussure noire, mais avec un beau jaune vif.

Wallabee Mist

Une version pour enfants avec une silhouette adaptée. Pas de motif cette fois-ci, mais plutôt une chaussure noire avec des Pikachus brodés.

Il faudra payer un bon montant pour profiter des chaussures Pokémon de Clarks, toutefois. La botte Wallabee jaune coûte 210$ CAD, et la botte noire coûte 240$. La Wallabee Mist n’est pas encore offerte, alors son prix n’est pas encore confirmé pour le moment.

À VOIR AUSSI

s