Jake Gyllenhaal dans le «remake» de Road House

Road House, le prochain film avec Jake Gyllenhaal, est en cours de production pour Prime Video.

Deadline a annoncé mardi que le tournage du remake du classique de 1989 commencera en République dominicaine le mois prochain. L’acteur nommé aux Oscars reprendra le rôle interprété par Patrick Swayze.

Jake Gyllenhaal jouera donc un ancien combattant de l'UFC qui accepte un emploi de videur dans un relais routier des Keys, en Floride, mais « découvre rapidement que tout n’est pas ce qu’il semble être dans ce paradis tropical ». Doug Liman, le réalisateur de Edge of Tomorrow, met en scène le long-métrage à partir d’un scénario d’Anthony Bagarozzi et Charles Mondry. Joel Silver, qui a produit le film original, produit aussi le remake pour sa société Silver Pictures. La distribution comprend également Billy Magnussen, Daniela Melchior et Lukas Gage.

Jennifer Salke, directrice d'Amazon Studios, a qualifié l’adaptation de Road House de « coup de cœur » pour la société, en déclarant : « Non seulement c’est un clin d’œil aux fans de l’original, mais c’est aussi un film grand public, très divertissant. Nous sommes ravis de collaborer avec Joel, Doug et ce formidable casting mené par Jake Gyllenhaal, et qu’ils s’unissent pour réinventer le film culte de la MGM en une aventure pleine d’action pour notre public mondial. »

Le réalisateur Doug Liman a ajouté : « Je suis ravi de donner ma propre touche à l’héritage du cultissime Road House. Et je suis impatient de montrer au public ce que Jake et moi allons faire de ce rôle emblématique. »