L'iPad Air 2022 en solde pour un temps limité

Si l'iPad Air 2022 vous intéresse, c’est le meilleur moment de se le procurer puisqu’il profite d’un rabais.

Habituellement vendu à 749,99 $, le modèle 64 Go avec Wi-Fi est actuellement en vente à 699,99 $ sur Amazon Canada et est offert en six choix de couleurs.

Cette tablette est dotée d’un écran Liquid Retina, d’un processeur Apple M1, d’une caméra grand-angle 12 mégapixels, d'une caméra frontale très grand-angle 12 mégapixels et du Touch ID.

Pour profiter de l’offre en cours sur le iPad Air 2022:

iPad Air 2022 64 Go - Wi-Fi - offert en six couleurs *Les prix peuvent changer sans préavis. 699,99 $ Amazon Canada

