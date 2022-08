Voici les nouveautés de Facebook qui pourraient vous intéresser

Sans doute le plus grand effort chez Facebook concerne la traduction des langues par intelligence artificielle (IA) dont les progrès rendent le PDG Mark Zuckerberg très fier.

Appelé No Language Left Behind, le nouveau modèle d’IA peut traduire 200 langues différentes en haute qualité selon son PDG. À l’aide du superordinateur Research SuperCluster qui compte plus de 50 milliards de paramètres dans ses puces, celui-ci est capable de réaliser plus de 25 milliards de traductions... par jour ! Cela vous donne une idée du formidable potentiel d’interactions qui s’ajouteront à la puissance de cette plateforme.

Contenu politique et désinformation

Menés par Facebook, les tests ont démontré que le fait d’accorder moins d’importance aux likes, aux commentaires et aux partages de contenus politiques est un moyen efficace pour en réduire la quantité que les abonnés rencontrent dans leur Fil.

Lors d'un sondage, les personnes qui ont expérimenté ces changements ont déclaré qu'elles voyaient moins de contenu qu'elles ne trouvaient pas valable. Ces changements ont été implantés sur tous les marchés du globe.

Concernant la désinformation sur la Covid-19, Facebook demande au Conseil de surveillance indépendant si sa politique de suppression de fausses allégations sur les masques, la distanciation sociale, les vaccins est toujours de rigueur.

Facebook

Au lieu d’une simple suppression, Facebook voudrait étiqueter les fausses déclarations ou les rétrograder. À l’appui de cette demande, le géant cite les taux de vaccination plus élevés dans le monde ainsi que les propres efforts de l'entreprise pour promouvoir des informations faisant autorité sur Covid-19.

Actuellement, Meta (la maison-mère de Facebook) interdit explicitement un large éventail de fausses allégations sur la Covid-19, comme par exemple que la maladie peut être transmise par la technologie sans fil 5G ou que les tests Covid-19 peuvent vous infecter avec le virus.

Près de 80 types distincts de fausses allégations ont été retirées des plateformes, totalisant plus de 25 millions de contenus contrevenants.

Modifications des onglets Accueil et Fil de publications

Plus tôt en juillet, Facebook a modifié sa page d’Accueil qui est le point de départ de la connexion, du divertissement et de la découverte où l’on peut facilement accéder aux Reels, aux Stories et obtenir des recommandations personnalisées.

Normalement classé dans l’ordre le plus récent, le fil de publications des amis et des communautés est devenu personnalisable, vous pouvez établir une liste de favoris des amis et des pages qui vous intéressent et filtrer leur contenu dans un nouvel onglet.

